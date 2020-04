Anna måtte forlade 'Paradise Hotel' efter et skæbnesvangert valg. Nu fortæller hun, hvorfor hun stod bag Daniel.

Det blev en dramatisk afslutning for Anna, da hun (endelig, vil nogle af de andre hotelgæster sige) måtte takke af og forlade ‘Paradise Hotel’.

Forinden var hendes partner, Oliver, blevet smidt ud, og det havde sat Anna i en svær situation – skulle hun vælge Mike eller sin tidligere partner Daniel, som hun selv havde været med til at smide ud?

Valget faldt på Daniel, og han valgte Sarah frem for Anna.

Men der var en helt særlig grund til, at Anna valgte Daniel:

»Det var min eneste mulighed for at få Sarah ud. Jeg vidste, hun også ville stille sig dér. Det var et gigantisk sats! Og så havde jeg et håb om, at Daniel måske kunne se bort fra sit loyalitets-ulvepis,« griner Anna.

Ville vinde – eller tabe – til Sarah

Efter at være blevet fravalgt afslørede Mike dog, at han faktisk ville have valgt Anna fremfor Sheena, hvis hun havde stillet sig bag ham.

Og det ramte Anna, fortæller hun Realityportalen:

»Jeg fortrød selvfølgelig, men man kan jo altid være bagklog. Og jeg stolede ikke ét sekund på Mike – han skulle ikke have æren af at smide mig ud! Men for fanden, man er også nødt til at gamble på ‘Paradise’. Det var bare ærgerligt, at den ikke gik hjem.«

Også til ‘Juicy News’-værten, Philip May, har Anna forklaret, hvorfor hun valgte at stille sig bag Daniel:

»Det var pest eller kolera, og derfor gik jeg mere op i, hvem jeg helst ville smides ud af – og det var altså Daniel, hvor jeg ville være oppe imod Sarah. Enten kunne jeg ryge ud til en værdig spiller, eller også kunne jeg smide en værdig spiller ud!«

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk