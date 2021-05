Søndag havde Discovery-programmet 'Prins Charming' premiere.

Prinsen, som de tolv bejlere håber på at få et slips af – og dermed blive sendt videre i kampen om hans gunst – er 34-årige Jonas Løvik.

Men faktisk er den norske steward ikke helt uvant i rampelyset.

Han har nemlig tidligere dannet par med den 35-årige sanger og skuespiller Johannes Nymark.

Jonas Løvik (tv) og Johannes Nymark på den røde løber til Per Flys nye film 'Dobbeltspil'. Foto: Kristian Dam Nygaard

»Vi er stadigvæk gode venner, og jeg er også gode venner med Jeppe og resten af familien,« fortæller den nyudklækkede realitystjerne til B.T.

Det gør han med reference til ekskæresten Johannes Nymark og hans nye kæreste Jeppe Christoffersen, som begge bor sammen med Johannes Nymarks eksmand Silas Holst og parrets to børn, Maggie My og Bob Jones, som de har med veninden Louise Mahnkopf.

Jonas Løvik og Johannes Nymark dannede par tilbage i 2018.

Johannes Nymark stod for første gang frem og kaldte Jonas Løvik for sin kæreste til premieren på Per Fly-filmen 'Dobbeltspil' i januar 2018 – måneden efter, Johannes Nymark og 'Vild med dans'-stjernen Silas Holst offentliggjorde deres skilsmisse.

Men kærligheden mellem Johannes Nymark og Jonas Løvik gled hurtigt ud og blev til et venskab, hvilket det tidligere par offentliggjorde i maj samme år.

Vild Med Dans sæson 2014 fredag den 12. september. Johannes Nymark og Silas Holst med Louise, som er gravid med deres barn. Foto: Thomas Lekfeldt

Og venskabet holder altså stadigvæk den dag i dag.

Faktisk har Jonas Løvik tilmed fået positive ord med på vejen fra sin kendte ekskæreste om sin deltagelse i 'Prins Charming'.

»Han sagde til mig, sidst vi talte sammen, at han synes, det er sjovt, at jeg er med i det her,« forklarer Jonas Løvik med et grin.

Det daværende offentlige forhold betyder også, at det ikke er nyt for den 34-årige nordmand, at folk er interesseret i hans kærlighedsliv.

'Prins Charming DK' – med Jonas og hans 12 bejlere.

Derfor er han heller ikke nervøs for at dele ud af sin jagt på den eneste ene i 'Prins Charming'.

»Jeg hviler meget i mig selv, jeg stoler på mig selv, og jeg gør, som jeg har lyst til. Jeg gør mig ikke til for at gøre andre glade eller indfri nogens forventninger. Jeg er ikke bange for, at jeg skal dumme mig. Jeg har ikke noget at skjule,« forklarer han.

Selvom han endnu ikke kan løfte sløret for, om han så også finder kærligheden i Discovery-programmet, så har han ikke noget imod at skulle indgå i endnu et offentligt forhold.

»Det må man jo tage med,« slutter Jonas Løvik med et smil.