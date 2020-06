Hvis du havde glædet dig til at se Philip Fabers glade ansigt og roterende hofter, når DR1 tirsdag aften blænder op for 'Fællessang – hver for sig' i en særlig sankthans-udgave, så bliver du slemt skuffet.

Efter 100 dage med både morgen- og fællessang har Danmarks nye nationalskjald nemlig valgt at takke af og overlade stafetten til sin ven og kollega Mathias Hammer.

Selv om den nye mand ved klaveret håber at kunne leve op til den voldsomme popularitet, som Phillip Faber har skabt om fællessang, så er han ikke nervøs for at blive sammenlignet med sin folkelige forgænger.

Han prøver i hvert fald at lade være med at tænke på det. For det er dømt til at gå galt, hvis han har det pres hvilende på sine skuldre, fortæller han.

»Hvis nogen tænder fjernsynet og synes, det er irriterende, at jeg ikke er Phillip, så må det være sådan. Jeg skal ikke være Phillips vikar. Jeg skal ikke stå med en Phillip Faber-maske og være ham. Jeg skal være mig,« smiler han.

37-årige Mathias Hammer er klassisk uddannet pianist fra Musikkonservatoriet, men har de seneste 10 år arbejdet i DR som både vært på P2 og holdkaptajn på 'Den klassiske musikquiz', hvor Phillip Faber styrer slagets gang. Han har også været vært på 'Live fra Højskolesangbogen', ligesom han allerede sidste år spillede for på DRs sankthans-arrangement.

Dengang gjorde fællessang-arrangementet dog ikke det store væsen af sig. Men i mellemtiden er der sket noget. Og det 'noget' er Phillip Faber.

»Han har jo hele Danmark i sin hule hånd, og det kan slet ikke overvurderes, hvor meget han har betydet for, at sangen er blevet så populær de sidste 100 dage. Jeg kan sige med sikkerhed sige, at hvis det havde været mig, der havde været vært på 'Morgensang', så var det ikke blevet den samme succes, for Phillip er jo simpelthen bare en mester. Jeg beundrer ham sådan for alt det, kan han,« siger Mathias Hammer.

Mathias Hammer (yderst tv.) har de seneste fem år været holdkaptajn i 'Den klassiske musikquiz' på DR2 sammen med Frederik Cilius, mens Phillip Faber styrer slagets gang. Foto: Bjarne Bergius Hermansen Vis mere Mathias Hammer (yderst tv.) har de seneste fem år været holdkaptajn i 'Den klassiske musikquiz' på DR2 sammen med Frederik Cilius, mens Phillip Faber styrer slagets gang. Foto: Bjarne Bergius Hermansen

»Jeg talte lige med ham og spurgte, om han kunne give nogle gode råd, og så slog han sin store latter op og sagde: 'Du skal bare være dig selv'. Så det vil jeg prøve på.«

Phillip Faber skal selv tirsdag spille koncert i Aalborg og kan derfor ikke sidde ved tangenterne, når Mads Steffensen byder velkommen til endnu en aften i sangens tegn. I stedet vil Mathias Hammer altså spille for, når både Dorthe Gerlach, Silas Holst og Julie Steincke besøger programmet for at give et nummer.

Herudover vil flere kendte musikere blive stillet igennem ude fra sommerlandet som vanlig. Blandt andre Kurt Ravn, Michael Carøe og Erann DD, mens Shu-bi-dua synger deres egen udgave af sankthans-klassikeren 'Midsommervisen', der som bekendt er en 'genfortolkning' af Peter Erasmus Lange-Müllers melodi fra 1895.

Og vel vidende at mange – som ham selv – foretrækker originalen, vil Mathias Hammer helgardere sig og også spille den.

»Jeg synes, det er en forbandet smuk sang, omend jeg indrømmer, den er lidt svær at synge som fællessang,« siger Mathias Hammer, der selv holder sig fra mikrofonen tirsdag aften.

»Vi må jo forstå på Phillip Faber og de sidste mange måneders fællessang, at alle kan synge. Så det kan jeg – jeg er jo musiker og har lavet rigtig meget sang, men for at være helt ærlig, så synger jeg ikke halvt så godt som Phillip Faber. Det ville ikke være en rar oplevelse for hverken mig eller seerne at høre mig synge solo,« smiler han.

'Fællessang – Sankt Hans' sendes tirsdag kl. 20 på DR1 og vil foruden bunkevis af sange byde på båltale leveret af Peter Mygind. Det er samtidig sidste gang, at DR sender 'Fællessang'.