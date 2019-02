Sangerinden Oh Land har selv sammensat en gruppe i X Factor, men hvem gruppen vil blive dannet af, har indtil nu været uvist.

Torsdag er det offentliggjort, at gruppen kommer til at bestå af de fire kvinder Mathilde på 16, 15-årige Emma, 21-årige Tanne og 15-årige Freja.

Mathilde så vi senest på Five Chair Challenge, og de andre piger har vi ikke set noget til siden audition-programmerne.

Freja og Emmas audition har ikke været vist på TV før.

Pigegruppen kommer til at hedde ’Echo’ og vil optræde til bootcamp i fredagens program.

Dog vil det først i næste uge blive afgjort, om gruppen går videre til liveshows.

Oh Land luftede allerede tilbage i august, at hun håbede, hun ville blive mentor for grupperne.

»Jeg ville ikke blive ked af det, hvis jeg fik grupperne. Jeg synes, der er rigtig mange muligheder i forhold til harmonisering og koreografi og det at have flere på scenen,« lød den umiddelbare vurdering fra Oh Land til B.T.