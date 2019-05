Hvad sker der, når man tager et æsel og en bikage med ind på et bordel? Dén joke har Tyrion Lannister forsøgt at fortælle i adskiillige sæsoner af hitserien 'Game of Thrones'.

Første gang var i sæson ét, hvor han blev afbrudt. Anden gang var i sæson seks, og sidste gang var i det afsluttende afsnit af hitserien 'Game of Thrones'.

Ingen af gangene nåede han at fortælle joken færdig. Og det har fået masser af fans til at gætte på, hvordan den egentlig ender. Men måske har en Reddit bruger fundet svaret?

Tyrion, der bliver spillet af Peter Dinklage, starter joken første gang, da han er blevet taget til fange af Lysa Arryn og Catelyn Stark efter, at han er anklaget for mordforsøget på Bran Stark.

»Jeg tog engang et æsel og en bikage med ind på et bordel…« siger han, inden han bliver afbrudt af Lysa Arryn.

Anden gang er han i Meereen med Missandei og Grey Worm, hvor han når lidt længere med joken, inden han bliver afbrudt af et angreb mod byen.

»Jeg tog engang et æsel og en bikage med ind på et bordel, og så spørger bordelmutteren…«

Sidste gang joken startes, er i Tyrions sidste replik i serien, hvor han med nostalgisk stemmeføring får begyndt joken med de samme ord, som første gang han starter den.

Mange, inklusive flere komikere, har efterfølgende spekuleret i, hvad jokens punchline kunne være, skriver digital spy, og det bedste bud kommer fra Reddit brugeren Retro21, som fortæller den således:

Tyrion kommer ind på et bordel med en bikage og et æsel.

(På engelsk hedder et æsel ‘ass’, som også kan betyde røv, red.)

Bordelmutteren: Hvad kan vi gøre for dig?

Tyrion: Jeg skal bruge en kvinde, for min egen har forladt mig.

Bordelmutteren: Til hvad? Og hvad skal du bruge bikagen og æslet til?

Tyrion: Min kvinde fandt en ånd i en flaske, som gav hende tre ønsker. Det første brugte hun på et hus, der var en dronning værdigt, så hun fik en bikage. Det andet ønske var at få den flotteste røv i hele landet, så han gav hende dette æsel…

Bordelmutteren: Hvad med det tredje ønske?

Tyrion: Ser du… Hun ønskede at min penis gik hele vejen ned under mine knæ.

Bordelmutteren: Det var da ikke så slemt et ønske, vel?

Tyrion: Ikke så slemt!? Jeg var engang 1,90 høj!

Det viser sig, at Tyrions joke var en dværg-joke, som faktisk har floreret i lang tid og ikke er helt ukendt.