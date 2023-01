Lyt til artiklen

Når den erfarne investor og 'Løvens Hule'-veteran Jesper Buch investerer penge i virksomheder i tv-programmet, er det ikke udelukkende hans egne penge, der bliver brugt.

Men i den nye sæson af 'Løvens Hule' er det ikke længere penge fra Guerilla Capital, Jesper Buch investerer. Han er nu gået sammen med sin mangeårige makker, Morten Larsen.

Det skriver Finans.

Morten Larsen startede Hungry tilbage i 2012, som Jesper Buch hurtigt blev medejer af.

Efter små 10 år blev selskabet solgt til udbringningsfirmaet Delivery Hero. Hungry havde ved salget en værdiansættelse på over 250 millioner kroner.

Jesper Buch udtalte der, at han tjente et 'pænt tocifret millionbeløb', mens Morten Larsens holdingselskab har en egenkapital på omkring 59 millioner kroner.

»For mit vedkommende er det penge fra Hungry-salget, jeg bruger til at investere. Hungry blev en fantastisk succes, og Jesper og jeg solgte på et godt tidspunkt. Uanset hvordan du vender og drejer det, er det de penge, der skal ud at arbejde nu. I år er det udelukkende gennem Viking Capital, at Jesper investerer i Løvens Hule. Det kan selvfølgelig ændre sig, men det er aftalen for nu,« siger Morten Larsen til Finans.

Jesper Buch er ikke den eneste løve, der investerer for andres penge. Christian Arnstedt investerer med selskabet Blazer, Anne Stamp Olesen investerer med tidligere løvinde Mia Wagner, og Jacob Risgaard investerer gennem Entertaintment Trading, som han ejer med blandt andet Bestseller-milliardæren Anders Holch Povlsen.

Louise Herping er den eneste af løverne, der investerer sine egne penge i virksomhederne.