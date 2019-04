Bobbys Pam er milliardær. J.R. fik sin aske spredt over Southfork. Og frække Lucy passede sin reservefar Larry Hagman, da han led af kræft i leveren. Her er alt det, du ikke ved om 'Dallas'-stjernerne.

I sidste uge døde den amerikanske skuespiller Ken Kercheval alias 'Cliff Barnes' fra tv-serien 'Dallas'. Han blev 83 år gammel. Og dermed måtte tv-fans fra hele verden vinke farvel til endnu et af deres ungdomsidoler.

I sæbeoperaen 'Dallas', der strakte sig over hele 14 sæsoner, spillede Ken Kercheval oliemilliardæren​ Cliff Barnes - en skurk, der var næsten ligeså vidunderligt væmmelig som selveste J.R., Larry Hagmans og seriens sublime overskurk.

Selvom Ken Karcheval spillede utallige roller i sin skuespillerkarriere, der strakte sig over mere end seks årtier, var det rollen som Cliff Barnes, der blev nævnt i toppen af samtlige nekrologer.

Efter sin død i 2012 blev Larry Hagmans aske spredt over South Fork, i Texas. Foto: EPA

Når vi taler tv, bliver det ikke meget større end 'Dallas', den nærmest uendelige historie om de to rivaliserende oliefamilier Barnes og Ewing.

Og da J.R. - alias Larry Hagman - døde i 2012, understregede han vigtigheden af 'Dallas' ved at få sin aske spredt ud over Southfork Ranch i Texas, den farm, hvor serien blev filmet.

Men hvad med alle de andre?

På tv-skærmen forbliver Bobby, Sue-Ellen og Pam evigt unge. Men i virkeligheden går tiden, og alle - selv vores barndoms stjerner - bliver ældre.

Fra venstre er det Charlene Tilton, Linda Gray, Larry Hagman, Patrick Duffy, Sheree Wilson, Mary Crosby, Susan Howard, Ken Kercheval og Steve Kanaly. Foto: FRED PROUSER - Reuters

Her kan du se, hvordan det er gået for alle stjernerne fra 'Dallas'. Den originale serie stoppede i 1991.

Patrick Duffy (Bobby Ewing), 70 år

Efter 43 års ægteskab mistede Duffy i 2017 sin kone, Carlyn Rosser, en professionel ballerina. Duffy er stadig aktiv som skuespiller. Senest dukkede han bl.a. op i tv-serierne 'American Housewife' og 'The Cool Kids'. Patrick Duffy har to sønner og fire børnebørn.

Larry Hagman som J. R. Ewing, Barabara Bel Geddes som 'Miss Ellie' og Patrick Duffy som en gode søn, Bobby Ewing. Foto: EPA

Linda Gray (Sue Ellen Ewing), 78 år

I serien var stakkels Sue Ellen gift med J.R., der bare ikke kunne holde nallerne fra de unge piger. I dag er Linda Gray enke, og hun bor i Los Angeles. Hun medvirker i filmen 'Prescience' fra 2019. Linda Gray har to børn og to børnebørn.

Victoria Principal (Pam Ewing), 69 år

Victoria Principal er den rigeste af alle 'Dallas'-stjernerne. For godt ti år siden solgte hun således sit makeup- og hudplejefirma 'Principal Secret Skincare' med en fortjeneste på det, der svarer til over en milliard danske kroner. Principal gik officielt på pension i 2006. Hun har været gift to gange, men hun har ingen børn. Principal bor i dag i Malibu i staten Californien.

Southfork Ranch hvor TV-serien 'Dallas' blev filmen. Efter sin død fik skuespilleren Larry Hagman sin aske spredt over stedet. Foto: LARRY W. SMITH - EPA

Charlene Tilton (Lucy Ewing), 60 år

Lucy Ewing var J.R.'s frække niece. I virkeligheden var J.R.-skuespilleren Larry Hagman angiveligt Charlene Tiltons 'reservefar'. Og da Hagman midt i 90'erne led af kræft, var det Tilton, der plejede ham. Efter 'Dallas' mevirkede Charlene Tilton i flere film og tv-serier. I 2017 spillede den blot halvanden meter høje Tilton hovedrollen i tv-filmen 'Vengeance: A Love Story'.

Steve Kanaly (Ray Krebs), 73 år

Før han blev skuespiller, var Kanaly soldat i Vietnam. Han medvirkede også i den nye version af 'Dallas' i 2014. I dag bor den pensionerede skuespiller sammen med sin kone på en farm i Ojai i Californien. Han er også kendt for sin vandfarvekunst.

Fra venstre er det Larry Hagman, Linda Gray og Patrick Duffy. Foto: FRED PROUSER - AFP

Jim Davis (Jock Ewing), døde i 1981, 72 år gammel.

Bobby og J.R.'s far, Jock Ewing, tog på en 'lang rejse' allerede i seriens fjerde sæson. I virkeligheden var skuespilleren Jim Davis dødsyg. Han døde i 1981.

Barbara Bel Geddes (Miss Ellie Ewing), døde i 2005, 82 år gammel

Som ung medvirkede Bel Geddes bl.a. i Alfred Hitchcocks 'Vertigo'. Barbara Bel Geddes gik på pension efter sin rolle som 'Miss Ellie'. Efterfølgende tjente hun godt på to børnebøger og malekunst. Geddes døde af kræft i lungerne.

Linda Gray, Omri Katz og Larry Hagman som hhv Sue Ellen. John Ross og J.R. - John Robert Ewing. Foto: EPA

Larry Hagman (J.R. Ewing), døde i 2012, 82 år gammel.

Takket være sin rolle i tv-serien 'I Dream of Jeannie' var Larry Hagman allerede i 60'erne en af USAs største stjerner. Men Hagman elskede sin rolle som superskurken J.R. mere end nogen anden rolle. I 1995 fik Hagman en levertransplantation. Han gentog i 2011 sin rolle som J.R. i relanceringen af Dallas. Efter Hagmans død i 2012 blev hans aske spredt ud over Southfork Ranch i Texas, hvor 'Dallas' blev filmet.

Stjernerne fra 'Dollars'.

Når man siger 'Dallas', må man også sige 'Dollars'.

I 1985 overhalede 'Dollars' nemlig 'Dallas' som verdens mest populære tv-serie.

Joan Collins, John Forsythe og Linda Gray. Den sprængfarlige trekløver fra tv-serien 'Dollars' eller 'Dynasty', som den hed på amerikansk. Foto: TV Land

Og historien om den svinerige Carrington-familie skyldte selvfølgelig al sin succes til 'Dallas'.

Den oprindelige 'Dollars'-serie - 'Dynasty' på amerikansk - varede indtil 1989. Her kan du se, hvad der skete med stjernerne:

John Forsythe (Blake Carrington), døde 2010, 92 år gammel.

Før rollen som Alexis' hårdt prøvede eksmand Blake blev John Forsythe verdenskendt for sin rolle som Charlie i tv-serien 'Charlie's Angles'. Forsythes sidste rolle var også som Charlie i filmversionen af 'Charlie's Angles' med bl.a. Drew Barrymore.

Joan Collins (Alexis Carrington), 82 år.

Selv 30 år efter 'Dollars' er britiske Joan Collins 'still going strong'. Og sidste år hittede 'Dame Collins' i en af de helt store roller i succes-serien 'American Horror Story', hvor hun som superdiva sågar forførte seriens unge mandlige hovedrolle. Som 50-årig var Collins fold-ud-pige i bladet Playboy, og i 'Dollars' spillede Joan Collins den intrigante Alexis. Joan Collins har i dag luksusboliger i bl.a. London og Los Angeles.

Linda Evans (Krystle Carrington), 76 år.

Som Blake Carringtons nye kone måtte Krystle finde sig i at være Alexis' mentale boksebold. I virkeligheden var de to skuespillerinder Joan Collins og Linda Evans angiveligt gode venner. Evans gik på pension i 1993.

I dag studerer hun naturmedicin.