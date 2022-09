Lyt til artiklen

I alt 47 DR medarbejdere er tirsdag blevet fyret fra DR, mens seks medarbejdere er blevet tilbudt nye stillinger, blandt andet på den nyhedsredaktion, som DR Nyheder fremover skal have i Australien.

Det skriver DR selv i en pressemeddelelse

Fyringerne er sket i de to afdelinger DR Nyheder og DR Kultur, Børn og Unge, for at DR fremover kan investere i digitale udvikling, skriver DR.

Hos DR Nyheder skal der fremover arbejdes mere med on demand-lyd, det vil sige, at programmet hentes, når det passer lytterne. Det betyder, at blandt andet nyhedsprogrammet ’Orientering’, fra 2023 vil sende færre minutters flow radio.

Samme forandring gennemføres på tv, hvor nyhedsprogrammet ‘Deadline’ fremover skal være mere digitalt og fra årsskiftet udkommer færre dage som flow-tv.

Også i DR Kultur, Børn og Unge gennemføres en række ændringer, der skal gøre DR mere digital.

Fra 2023 lukkes programmer som ’Filmselskabet Delight’, ’Kulturelt’ og ’Temalørdag’.

Adina Ren er indtil videre vært på 'Detektor'. Foto: A&M Productions Vis mere Adina Ren er indtil videre vært på 'Detektor'. Foto: A&M Productions

Fra 1. oktober lukker ’Detektor’ og erstattes af en ny kulturpodcast, mens programmet ‘Bagklog’ erstattes af en ny formiddagsflade.

Fra 2023 vil flere nye musikpodcasts se dagens lys, mens programmet ‘Mixtape’ til gengæld ikke fortsætter i 2023.

Desuden lukker DR tre events: 'P2 Prisen', 'P8 Jazz Alive' og 'P6 Beat Rocker Koncerthuset'.