Lea og Mikkel indtager snart skærmen sammen med deres tre børn, og nu kan man se de første klip fra serien.

I sidste uge måtte Mikkel Kessler forlade dansegulvet i ‘Vild med dans’, men allerede i næste uge vender han tilbage til tv-skærmen med sin helt egen reality-serie, det afslører både Mikkel og hustruen Lea Hvidt Kessler på deres respektive Instagram-profiler.

'Så er der kun 1 uge til vores rejseprogram får premiere på Xee. Vi glæder os helt vildt til at tage alle jer, der har lyst, med på vores eventyr rundt i Afrika! Se med fra torsdag d. 21 november kl. 21.30 på kanal Xee,' skriver de.

Samtidig deler de en video, hvor man kan få det første smugkig på serien ‘På eventyr med familien Hvidt Kessler’, hvor den ellers så private familie for første gang åbner dørene til deres hjem og deres familie, som udover Mikkel og Lea består af børene Romeo, Rosa-Lia og Helios.

Mikkel har tidligere deltaget i første sæson af ‘Familien fra Bryggen’, men han ombestemte sig hurtigt i forhold til livet på tv-skærmen og lod resten af familien overtage. Lige for tiden har han ikke nogen kontakt med hverken Linse, Geggo eller Cengiz, som han ellers var så tætte med tidligere – han har dog ikke ønsket at kommentere på årsagen til den kolde luft i familien.

Linse har ved flere lejligheder givet udtryk for, at det gjorde hende ked af det, at de ikke var på talefod, mens Geggo og Cengiz har fortalt, at det er et valg, Mikkel og Lea har truffet. De har dog heller ikke uddybet årsagen til uvenskabet.

Se de første klip fra Kesslers nye program herunder:

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk