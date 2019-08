I denne sæson af 'Luksusfælden' er der en helt ny ekspert, som skal hjælpe de nødstedte deltagere.

»Jeg er advokat og arbejder tit på kreditors side, så jeg havde lyst til at hjælpe til gavn for både kreditor og debitor,« siger advokat Sesilie Munk Stenderup.

Hun er den nyeste tilføjelse til teamet af eksperter, som skal vejlede deltagere ud af deres finansielle problemer.

»Jeg ser jo tit i mit job, hvordan det faktisk kan være svært for folk med økonomiske problemer at få den rette hjælp,« fortæller advokaten, der til hverdag behandler konkurser og tvangsauktioner.

Sesilie Munk Stenderup er den nye ekspert i 'Luksusfælden'. Foto: TV3 Vis mere Sesilie Munk Stenderup er den nye ekspert i 'Luksusfælden'. Foto: TV3

Hun fortæller, at hun ikke har svært ved at adskille privatlivet og sit arbejde, og hun tager ikke de tungere historier med hjem.

»Det er jo ikke, fordi man som sådan vænner sig til det, men jeg har jo arbejdet med det i mange år, så jeg tager det ikke med hjem. Desuden så tror jeg også, at det faktum, at vi jo faktisk hjælper dem videre, gør, at jeg kan lægge det fra mig igen.«

Den nye økonomiske ekspert fortæller, at hun har været i kontakt med folkene bag tv-programmet i nogle år, men at det bare passede godt nu.

Hun skal vejlede sammen med Carsten Linnemann, og hun fortæller, hvordan det har været en god oplevelse at være sammen med de andre.

»Det er så hyggeligt. Enten er vi i en autocamper, eller også overnatter vi på hotel, hvis det er langt væk. Det er mange timer, man er sammen, og derfor kommer man også tæt på hinanden i teamet.«

Hun fortæller, at de alle sammen har taget så godt imod hende, og at folkene bag er meget professionnelle og har lavet programmet i årevis.

Oplevelsen har i det hele taget budt på flest sjove og gode oplevelser, selvom der også har været udfordringer. Sesilie Munk Stenderup skulle eksempelvis lige vænne sig til at lave fjernsyn og arbejdsgangen omkring det.

Desuden fortæller hun, at det er en lidt anderledes måde at vejlede på, fordi eksperterne kommer hjem til folk, samt at meget af arbejdet sker på kontoret, så den tid de har med deltagerne, er meget intens, og de medvirkende skal udvikle sig meget på kort tid.