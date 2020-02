'Når støvet har lagt sig' er DRs seneste bud på en søndagsdramaserie. Det nye univers byder på en række nye ansigter - et af dem har dog tidligere huseret i den bedste sendetid på TV 2.

Hvordan reagerer folk før, under og efter et terrorangreb? Det sætter DR fokus på i deres nye dramaserie 'Når støvet har lagt sig', der tager udgangspunkt i et terrorangreb på en københavnsk restaurant.

Serien klipper mellem en række forskellige menneskers liv, der på den ene eller anden måde krydser spor i forbindelse med angrebet.

Herunder kan du møde nogle af de nye DR-stjerner, hvoraf et par af dem er plukket nærmest direkte fra skuespillerskolen.

Arian Kashef

24 år

Tv-cv: Har tidligere haft små indhop i serier som 'DNA', 'Fred til lands' og 'Rita'.

Spiller en gymnasieelev, der drømmer om at blive frisør. Kæmper på hjemmefronten med sin mors store forventninger og en storebror, der giver ham skylden for sine egne problemer.

»Det er min første større rolle, så det er helt fantastisk. Jeg var i gang med prøverne på min afgangsforestilling på skolen, da jeg fik opkaldet om rollen i en pause. Jeg blev så overdrevet glad og måtte lige spørge en ekstra gang, om det var rigtigt.«

Arian Kashefs far er ingeniør, hans mor ejer en tandlægeklinik. Han gik selv direkte fra gymnasiet til skuespillerskolen i Aarhus.

Arian Kashef Foto: DR Vis mere Arian Kashef Foto: DR

Filippa Suenson

33 år

Tv-cv: En mindre rolle i 'Rita', 'Ditte & Louise' og 'Arvingerne'. En del af holdet på syvende sæson af 'Live fra Bremen'.

Spiller en alenemor, der knokler for at få arbejde, studie og børnepasning til at hænge sammen.

»Da jeg var med i 'Live fra Bremen', var opmærksomheden fra folk på gaden ikke det, jeg nød allermest. Men nu er jeg blevet lidt mere hærdet, har fået nogle børn og går op i nogle andre ting. Hvis man vil være skuespiller og fortælle vigtige, spændende historier, så nytter det ikke noget at gemme sig væk.«

Filippa Suenson Foto: DR Vis mere Filippa Suenson Foto: DR

Peter Christoffersen

39 år

Tv-cv: 'Gidseltagningen', 'Broen', 'Livvagterne'. Spillede i 2018 Johnny Reimar i filmen 'Så længe jeg lever'.

Spiller en ambitiøs kok, der overtager den restaurant, der angribes af terrorister.

»Jeg har været i kokketræning hos nogle af mine venner, der er tidligere chefkokke, for der skal ikke sidde nogen kokke derude og sige, at det ser forkert ud, det jeg gør. Jeg har arbejdet de sidste fire-fem år på Det Kongelige Teater, men jeg stopper til sommer for at prøve noget nyt.«

Peter Christoffersen Foto: DR Vis mere Peter Christoffersen Foto: DR

Katinka Lærke Petersen

28 år

Tv-cv: 'Når støvet har lagt sig' er hendes første tv-rolle.

Spiller en ung hjemløs kvinde. Blev uddannet skuespiller i 2018 i Odense og nåede at blive en smule deprimeret over ikke at få jobs til at begynde med.

»Det er hårdt at se ens klassekammerater få arbejde. Jeg har arbejdet som tjener og løbende søgt roller, og en dag lykkedes det. Jeg skreg af glæde. Det var så vildt, og det blev fejret med bobler. Jeg er på dagpenge for tiden og søger to jobs om ugen, som man jo skal. Så nu skal 'Når støvet har lagt sig' bare ud, og så er jeg klar til den næste rolle.«

Katinka Lærke Petersen Foto: DR Vis mere Katinka Lærke Petersen Foto: DR

På rollelisten finder man også navne som Jacob Lohmann, Karen-Lise Mynster, Henning Jensen, Lotte Andersen, Julie Agnete Vang og Hadi Ka-Koush.

'Når støvet har lagt sig' har premiere på DR1 søndag klokken 20 og sendes ni uger frem.