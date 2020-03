Lene og Philip er klar til at byde velkommen til 14 nye beboere i 'Hjem til gården' sæson 4.

Castet er på plads og 14 nye beboere er klar til at flytte ind på en gård på Møn, hvor vært Lene Beier og dommer/mentor Philip Dam Hansen står klar til at tage imod til sæson 4 af ‘Hjem til gården’.

Reglerne er som altid, at beboerne skal yde, før de kan nyde. Derfor er der ingen rindende vand, ingen elektricitet og intet supermarked i nærheden. Ligesom reglerne er, som de plejer, så er castet det også. Det vil sige, at der er castet deltagere fra hele Danmark og med forskellig baggrund, som er nødt til at samarbejde for at få mad på bordet og for at løse de fælles opgaver, der hver uge kommer.

Der er en halv million kroner på spil for de 14 beboere, der hver uge kæmper om en plads på gården, når beboerne i fællesskab skal løse en opgave, som forbedrer og letter livet på gården.

Midt i fællesskabet kæmper de også mod hinanden om at blive længst på gården, og hver uge vælger storbonden en beboer, som bliver førstekæmper. Førstekæmperen skal derefter vælge sin modstander, som bliver andenkæmper, og de to mødes i en tvekamp, hvor de kæmper for deres overlevelse på gården.

Således bliver der færre og færre beboere på gården, mens mængden af pligter er de samme. De sidste to beboere mødes i en finale, hvor det afgøres, hvem der vinder ‘Hjem til gården’ og præmien på en halv million kroner.

‘Hjem til gården’ sæson 4 har premiere på TV 2 og TV 2 PLAY søndag den 29. marts klokken 20.00.

Herunder kan du se alle deltagerne i 'Hjem til gården'.

Jesper, 35 år, Hobro, samlevende og tre børn, landmand. (Foto: Lotta Lemche/TV 2) Vis mere Jesper, 35 år, Hobro, samlevende og tre børn, landmand. (Foto: Lotta Lemche/TV 2) Michelle, 36 år, Aarhus, samlevende og to børn og arbejder som sosu-assistent. (Foto: Lotta Lemche/TV 2) Vis mere Michelle, 36 år, Aarhus, samlevende og to børn og arbejder som sosu-assistent. (Foto: Lotta Lemche/TV 2) Victoria, 19 år, Bjæverskov, single og går i 2. g på Køge Gymnasium under TeamDanmark. (Foto: Lotta Lemche/TV 2) Vis mere Victoria, 19 år, Bjæverskov, single og går i 2. g på Køge Gymnasium under TeamDanmark. (Foto: Lotta Lemche/TV 2) Michael, 29 år, Aarhus, single og er lærerstuderende. (Foto: Lotta Lemche/TV 2) Vis mere Michael, 29 år, Aarhus, single og er lærerstuderende. (Foto: Lotta Lemche/TV 2) Tina, 33 år, Vanløse, single og arbejder som laborant. (Foto: Lotta Lemche/TV 2) Vis mere Tina, 33 år, Vanløse, single og arbejder som laborant. (Foto: Lotta Lemche/TV 2) Liselotte, 55 år, Vejle, har kæreste og to børn og tre børnebørn, ernæringsassistent. (Foto: Lotta Lemche/TV Vis mere Liselotte, 55 år, Vejle, har kæreste og to børn og tre børnebørn, ernæringsassistent. (Foto: Lotta Lemche/TV Marie, 29 år, København, single og arbejder som pædagogmedhjælper. (Foto: Lotta Lemche/TV 2) Vis mere Marie, 29 år, København, single og arbejder som pædagogmedhjælper. (Foto: Lotta Lemche/TV 2) Ulrik, 22 år, Holbæk, single og studerende. (Foto: Lotta Lemche/TV 2) Vis mere Ulrik, 22 år, Holbæk, single og studerende. (Foto: Lotta Lemche/TV 2) Kenneth, 32 år, Hammel, har kæreste og tre børn og arbejder som operations manager. (Foto: Lotta Lemche/TV 2) Vis mere Kenneth, 32 år, Hammel, har kæreste og tre børn og arbejder som operations manager. (Foto: Lotta Lemche/TV 2) Kasper, 25 år, Aarhus, har kæreste og er studerende. (Foto: Lotta Lemche/TV 2) Vis mere Kasper, 25 år, Aarhus, har kæreste og er studerende. (Foto: Lotta Lemche/TV 2) Dan, 36 år, Nørresundby, samlevende og tre børn, arbejder som kok. (Foto: Lotta Lemche/TV 2) Vis mere Dan, 36 år, Nørresundby, samlevende og tre børn, arbejder som kok. (Foto: Lotta Lemche/TV 2) Havva, 43 år, Skælskør, gift og to børn og arbejder som sosu-assistent. (Foto: Lotta Lemche/TV 2) Vis mere Havva, 43 år, Skælskør, gift og to børn og arbejder som sosu-assistent. (Foto: Lotta Lemche/TV 2) Hanne, 39 år, Mørke, kæreste og tre børn, bogholder og sekretær. (Foto: Lotta Lemche/TV 2) Vis mere Hanne, 39 år, Mørke, kæreste og tre børn, bogholder og sekretær. (Foto: Lotta Lemche/TV 2) Henrik, 48 år, Vejle, er gift og har to børn. Arbejder som projektleder i en bank. (Foto: Lotta Lemche/TV 2) Vis mere Henrik, 48 år, Vejle, er gift og har to børn. Arbejder som projektleder i en bank. (Foto: Lotta Lemche/TV 2)

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk