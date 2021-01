Næste år vender den populære DR-dramaserie 'Borgen' tilbage.

Og nu løftes sløret for, hvilke skuespillere der vil tone frem på skærmen i den forbindelse. Der er både gamle kendinge og nye ansigter på rollelisten i den kommende sæson, oplyser DR i en pressemeddelelse.

Således vil Sidse Babett Knudsen endnu engang være at finde i rollen som Birgitte Nyborg Christensen, og Birgitte Hjort Sørensen i rollen som journalist Katrine Fønsmark.

Af nye ansigter vil Mikkel Boe Følsgaard være at finde i den centrale rolle som souschefen Asger Holm Kirkegaard, der arbejder tæt sammen med Birgitte Nyborg.

Lucas Lynggaard Tønnesen, der høster stor international opmærksomhed netop nu for sin rolle i 'The Rain', skal desuden spille den tidligere statsministers søn, Magnus Nyborg Christensen.

Også Simon Bennebjerg, Johanne Louise Schmidt, Magnus Millang og Özlem Saglanmak vil være at finde i rulleteksterne, når den kommende sæson af Adam Prices serie får premiere.

Det samme vil en lang række af de skuespillere, der var med da serien i første omgang tog seerne med storm.

For blot at fremhæve et par stykker, vil Søren Malling atter indtræde i rollen som Torben Friis. Signe Egholm Olsen skal igen spille venstrefløjspolitikeren Anne Sophie Lindenkrone, og Lars Knutzon indtager igen Sidse Babett Knudsens side som Lars Sejrø.

Her er de andre karakterer Foruden Sidse Babett Knudsen, Birgitte Hjort Sørensen, Mikkel Boe Følsgaard, Asger Holm Kirkegaard, Lucas Lynggaard Tønnesen, Simon Bennebjerg, Johanne Louise Schmidt, Magnus Millang, Özlem Saglanmak, Søren Malling, Signe Egholm Olsen og Lars Knutzon vil følgende også være at finde i den kommende sæson af 'Borgen': Mikael Birkkjær som Philip Christensen, Lisbeth Wulff som Pia Munk, Lars Mikkelsen som Søren Ravn, Laura Allen Müller Smith som Nadia Barazani, Jens Albinus som Jon Berthelsen, Peter Mygind som Michael Laugesen, Morten Kirkskov som Niels Erik Lund, Gitte Siem Christensen som Kirsten Sejrø, Angunnguaq Larsen som Jens Enok Berthelsen, Freja Riemann som Laura Nyborg Christensen og Kasper Lange som Dan Vestergaard. Kilde: DR.

Seriens hovedrolleindehaver ser frem til at spille med både velkendte og nye ansigter. Faktisk glæder hun sig ekstremt meget, fortæller hun i føromtalte pressemeddelelse.

»Nu skal vi endelig i gang med ’Borgen’ igen, og det er sandelig på tide. Jeg har glædet mig så meget, at jeg er ved at sprænges. Jeg glæder mig til at møde alle de nye karakterer, folk på begge sider af kameraet (og skrivebordene) og til at gense de ’gamle’ fra de første sæsoner.«

»Man skal jo passe på med, hvad man siger, men jeg har skyhøje forventninger til projektet. Og allermest glæder jeg mig til at flytte ind i Birgitte Nyborg igen. Sikke et privilegium at få lov til at tage en tur mere i karrusellen med denne rolle, som jeg elsker så højt,« siger Sidse Babett Knudsen.

I den kommende sæson vil den tidligere statsminister netop være blevet udnævnt som udenrigsminister efter længere tid i oppositionen.

Seerne skal herfra følge hende i en periode, hvor hun bliver truet på sin position i regeringen, mens hun fra Udenrigsministeriet skal forsøge at bevare relationen til Danmarks allierede.

I den forbindelse vil Mikkel Boe Følsgaards karakter spille en afgørende rolle, og skuespilleren ser da også frem til at give sit bidrag til dramaserien.

En serie, som han har store tanker om.

»For fem-seks år siden boede jeg i en periode i England. Når jeg fortalte folk derovre, at jeg kom fra Danmark, var det hverken Michael Laudrup, Dronning Margrethe eller Aqua, folk begyndte at tale om; det var ’Borgen’. Alle havde set det. Alle ville diskutere det. Alle roste det,« fortæller han i DRs pressemeddelelse og tilføjer:

»Jeg glæder mig til at komme i gang med optagelserne og til at blive en del af ’Borgens' univers. Jeg er utrolig glad for – og stolt af – at få lov at være med til at bære arven videre fra en af de største danske tv-serier – endda en af dem, som har været med til at bane vejen for den store succes, dansk tv nu har haft i mange år, og som vi alle i film- og tv-branchen står på skuldrene af.«

Borgen får premiere i 2022 og vil have Per Fly som instruktør.

Den nye version bliver produceret i et samarbejde med Netflix, og den vil således være at finde hos streaminggiganten, når den engang er kørt på DR.