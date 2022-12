Lyt til artiklen

13 år.

Så længe har fans af storfilmen 'Avatar' fra 2009 måtte vente på opfølgeren – og onsdag kan de så storme mod biograferne.

Nu er de første reaktioner på opfølgeren landet fra de internationale anmeldere på Twitter og flere af filmkritikerne er svært begejstret for den nye 'Avatar: The Way of Water'.

»'Avatar: The Way of Water' er fantastisk. Effekterne og handlingen er, ja, betagende. Men det er historien, som denne gang er det bankende hjerte. Det er mere personligt, kompliceret og emotionelt. Wow, det svæver virkelig,« skriver filmkritiker ved Film Inquiry, Kevin Lee.

James Cameron now has not two but THREE of the best sequels ever made. AVATAR: THE WAY OF WATER is incredible. The effects and action is, yes, breathtaking. But it is the story this time that’s the beating heart. It’s more personal, complicated, emotional. Wow, it really soars. pic.twitter.com/P5aA7dqG0U — kevin l. lee (@Klee_FilmReview) December 7, 2022

»Aldrig sats imod James Cameron. Jeg forsøger ikke at overdrive, men jeg har aldrig set noget lignende fra et teknisk og visuelt synspunkt. Det er overvældende. Måske for overvældende. Nogle gange missede jeg handlingen, fordi jeg stirrer på Pandora-fisk,« skriver Mike Ryan filmkritiker for Uproxx.

Filmkritikeren, Erik Davis, fra Rotten Tomatoes viser også sin store begejstrelse for den kommende opfølger til den første storfilm fra 2009.

»'Avatar: The Way of Water' er fænomenal. Større, bedre og mere emotionel end 'Avatar', filmen er visuelt betagende og meget opslugende. Historien, skuespillet, spiritualiteten og skønheden – dette er filmskabelse og historiefortælling, når det er absolut bedst.«

Happy to say #AvatarTheWayOfWater is phenomenal! Bigger, better & more emotional than #Avatar, the film is visually breathtaking, visceral & incredibly engrossing. The story, the spectacle, the spirituality, the beauty - this is moviemaking & storytelling at its absolute finest. pic.twitter.com/RicnpDghrx — Erik Davis (@ErikDavis) December 6, 2022

Danske fans kan se frem til genbesøge Pandora i en historie mere end et årti efter den første film og følge Sully-familien, Jake og Neytiri, der må forlade Pandora sammen med deres børn efter en tragedie. Filmen har premiere onsdag den 14. december.