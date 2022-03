Efter to års coronanedlukning er koncertkonceptet Grøn tilbage.

Og allerede nu kan festivalen, der tidligere gik under navnet Grøn Koncert, offentliggøre det to første navne.

Den ene har været med fire gange, mens den anden er debutant på Grøn, der i år finder sted mellem 21. og 31. juli i otte danske byer.

»Jeg glæder mig sindssygt meget til at komme med på min første Grøn-tour nogensinde. Jeg har selv været til mange Grøn-koncerter som publikum, så jeg glæder mig for vildt til, at jeg selv skal stå på scenen. Jeg lover jer det vildeste show,« siger rapdronningen Tessa og fortsætter:

»Jeg elsker Grøn for, at der er 'Plads til forskelle', hvor hverken musik eller publikummer skal passe ind i en bestemt boks – jeg minder jo heller ikke selv om nogen andre i musikbranchen, og derfor bliver det bare ekstra fedt at rejse rundt i Danmark med det budskab i ryggen.«

Grøn er et samarbejde mellem Tuborg og Muskelsvindfonden, og i snart fire årtier er overskuddet fra koncertkaravanen gået til fondens arbejde med at skabe plads til forskelle, hvilket har til formål at skabe større mangfoldighed i det danske samfund, lyder det i pressemeddelelsen.

I løbet af de fire årtier har rockgruppen Carpark North været med. Og til sommer er de det igen.

'Det bliver så fedt at vende tilbage til Grøn, og vi er tre gutter, der virkelig glæder os til at spille store, udendørs koncerter igen for et live publikum. Vi kommer med vores største hits og et eksklusivt show, så publikum kan godt glæde sig. Vi elsker at spille Grøn, fordi det er en fest, hvor vi i vores forskellighed bliver til mere, end vi ville være hver for sig. Det er ren kærlighed,' udtaler trioen i pressemeddelelsen.

Grøn forsøgte i 2021 at afvikle koncerterne, således at publikum blev fordelt over flere koncertdage og inddelt i sektioner på koncertpladsen. Men i sidste øjeblik blev også den mulighed umuliggjort af coronarestriktionerne.

Årets Grøn-karavane starter på Amager 21. juli og kører herefter mod Jylland og Fyn, inden den bevæger sig tilbage til Sjælland, hvor den slutter i Valby 31. juli.