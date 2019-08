Nu er der snart mere bryllups-tv til de kærlighedshungrende tv-seere.

22. august løber DR's reality-serie 'Gift ved første blik' igen over skærmen. En serie, hvor deltagere bliver gift med en vildt fremmed.

Eksperter har valgt en partner til de medvirkende, som har kastet sig ud i dette vilde eksperiment, som altså foregår for åbne kameraer.

Og til denne programrække har tv-kanalen modtaget endnu større interesse fra folk, som gerne vil medvirke.

Dennis er 28 år og konsulent. Han bor i Viborg Vis mere Dennis er 28 år og konsulent. Han bor i Viborg

600 danskere har ansøgt om, at være dem, som af eksperter bliver parret med den person, som de kloge mener, er bedst egnet til at skabe et succesfuldt parforhold.

Tidligere har det kun været fire par, som der er blevet sat sammen af eksperterne Gert Martin Hald og Mette Smidt, men i år har man altså matchet fem par. De medvirkendes billeder og navne er nu blevet offentliggjort.

Og man kan som seer foruden at møde de nye deltagere, se frem til, at der i år vil være mere inddragelse af familie og venner. De skal støtte parene igennem deres udfordringer som nygifte, der ikke kender hinanden.

»Missionen i ’Gift ved første blik’ er at få et ægteskab mellem to fremmede til at vokse sig stærkt og levedygtigt,« , fortæller redaktør Stine Preem fra DR i pressemeddelelsen og uddyber:

Frederik er 29 år, fodbolddata-analytiker og bor i Humlebæk. Foto: Foto: Theis Mortensen © dr Vis mere Frederik er 29 år, fodbolddata-analytiker og bor i Humlebæk. Foto: Foto: Theis Mortensen © dr

»Derfor bliver eksperimentet hele tiden justeret og tilpasset for at skabe endnu bedre muligheder for de medvirkende, og for at vi alle på nye måder kan blive klogere på kærlighedens og parforholdets forskellige udfordringer og muligheder, fortæller redaktør Stine Preem fra DR.«

I år er der desuden også et optaktsprogram, til de fans, der slet ikke kan vente. Her møder man blandt andet ægteparret Katrine og Michael fra sidste sæson, som altså i dag er lykkeligt gift.

Optaktsprogrammet bliver vist onsdag 21. august klokken 20.45, og det første af programmerne med de nye deltagere løber over skærmen 22. august klokken 20 på DR1.

Se de 10 nye deltagere i faktaboksen ovenover.

Luna er 52 år, pædagog og bor i Høje Gladsaxe. Foto: Foto: Theis Mortensen / DR Vis mere Luna er 52 år, pædagog og bor i Høje Gladsaxe. Foto: Foto: Theis Mortensen / DR

Maja er 28 år, tale- og hørekonsulent og bor på Amager. Foto: Foto: Theis Mortensen / DR Vis mere Maja er 28 år, tale- og hørekonsulent og bor på Amager. Foto: Foto: Theis Mortensen / DR

Michael 27 år, studerer til social- og sundhedsassistent og bor i Mørkøv. Foto: Foto: Theis Mortensen / DR Vis mere Michael 27 år, studerer til social- og sundhedsassistent og bor i Mørkøv. Foto: Foto: Theis Mortensen / DR

Anja er 31 år, marketingkoordinator og bor i Tilst. Foto: Foto: Theis Mortensen / DR Vis mere Anja er 31 år, marketingkoordinator og bor i Tilst. Foto: Foto: Theis Mortensen / DR

Anders er 52 år, arbejder i Illums bolighus og bor i København. Vis mere Anders er 52 år, arbejder i Illums bolighus og bor i København.

Claus er 33 år, socialpædagog og bor i Odense. Foto: Foto: Theis Mortensen / DR Vis mere Claus er 33 år, socialpædagog og bor i Odense. Foto: Foto: Theis Mortensen / DR

Christina er 26 år, kontorassistent og bor i Farum. Foto: Foto: Theis Mortensen / DR Vis mere Christina er 26 år, kontorassistent og bor i Farum. Foto: Foto: Theis Mortensen / DR