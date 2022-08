Lyt til artiklen

Nu bliver det snart u-hyyyggeligt!

DR og Zentropa kan nemlig endelig løfte sløret for, hvornår danskerne igen kan få lov at se Lars von Triers ikoniske to første sæsoner af 'Riget' – og endda i nye versioner.

I forbindelse med den ventede tredje sæson, 'Riget Exodus' – hvis premieredato endnu ikke er offentliggjort, har den danske gyserserie fra 1994 nemlig undergået en gennemgribende restaurering.

Således kan gamle og nye fans opleve det originale univers i helt ny høj kvalitet, men stadig i det samme ikoniske gule og kornede look, som de originale afsnit huskes for, lyder det i en pressemeddelelse.

De to første sæsoner, om de mystiske, morsomme og uhyggelige hændelser på Rigshospitalet i København, får premiere på Viaplay 9. august og vil senere blive vist på DR.

Tredje sæson, 'Riget Exodus', får verdenspremiere på den prominente Venedig International Film Festival, der løber af stablen 31. august, mens den danske premieredato offentliggøres på et senere tidspunkt.

Tidligere er der dog sluppet et par detaljer ud fra den nye sæson.

For mens mange af de oprindelige skuespillere vender tilbage til deres ikoniske roller fra 90erne, er der sket en udskiftning i hospitalets køkken.

Her husker mange nok de to opvaskere, der blev spillet af Vita Jensen og Morten Rotne Leffers, der havde det tilfælles, at de begge havde Downs syndrom.

Men i den kommende sæson er den ene opvasker skiftet ud med en robot, der går under navnet BOB 2.0, mens den anden opvasker, Lillemand, fortsat må klare arbejdet med håndkraft.

Han er nemlig ikke automatiseret, men spilles af TV 2-stjernen Jesper Sørensen.

Jesper Sørensen med instruktør Lars von Trier. Foto: Christian Geisnæs Vis mere Jesper Sørensen med instruktør Lars von Trier. Foto: Christian Geisnæs

24-årige Jesper Sørensen er i forvejen kendt fra tv, da han siden 2008 har medvirket i en række dokumentarprogrammer om gensygdommen progeria, som han blev diagnosticeret med som fireårig.

Foruden den debuterende nordjyde vil blandt andre Bodil Jørgensen, Ghita Nørby, Nikolaj Lie Kaas, Lars Mikkelsen, Nicolas Bro, Søren Pilmark og Peter Mygind være på rollelisten.

Se et klip fra første sæson øverst i artiklen.