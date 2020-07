30. sæson af 'De unge mødre' har lige straks sæsonpræmiere.

Igennem 15 år har ‘De unge mødre’ inviteret indenfor, og de har delt ærligt ud af både op- og nedture i deres liv, og de udfordringer, der følger med, når man er ung mor i Danmark. Vi er med, når frygten for at miste er stor, når livet gør ondt, men også i de små glimt af lykke i hverdagen. Igennem både medgang og modgang er det uden tvivl den ubetingede kærlighed til deres børn, der bærer dem igennem.

I denne sæson følger vi både gamle kendinge, men også nye medvirkende. Vi skal byde velkommen til Cæcilie, der er 24 år gammel og allerede mor til tre – Sophia på fire og tvillingerne Mynthe og Valdemar på halvandet år. Cæcilie elsker rollen som mor, men hun har også sine udfordringer, når der skal deles ud af opmærksomhed til tre børn.

Der er også et gensyn med sidste sæsons nye unge mor Majbrit fra Ringe, der tager et stort skridt, når hun vil lære datteren Ella Viola at sove på sit eget værelse. Samtidig fortsætter Majbrit kampen for normalisering af mor-kroppen.

Få hele Sandras historie, når hun går igennem den sværeste periode i sit liv. Hun er gravid og venter sit andet barn, og er i gang med en forældreevneundersøgelse, der skal afgøre, om hun får lov til at beholde sit ufødte barn. Samtidigt kæmper hun for at være en god mor for datteren Mynthe.

Som altid kører Lunas liv på fuldt tryk. Hun har skrevet en bog om sit forhold til sin ekskæreste, og hvordan det har præget hendes liv negativt i flere år. Og så knokler hun videre på sit universitetsstudie samtidig med, at hun forsøger at få hverdagen som enlig mor til tre børn til at gå op.

Maria har i længere tid været sygemeldt fra skolen, fordi hun lider af angst. Hun har dog fået det lidt bedre, og nu forsøger hun at komme lidt ud, fordi hun har dårlig samvittighed overfor sønnen Vincent.

Nanna-Johanne har ikke været helt ærlig om sit forhold og ægteskab med sin eksmand. Hun har skrevet dagbog om forholdet, og hun fortæller i sæson 30 om, hvad der egentligt var årsagen til, at de blev skilt.

Og så er der et glædeligt gensyn med Nanna, der endelig har den kernefamilie, hun altid har drømt om. Der er dog et lille skår i glæden, da datteren Maluccas samvær med sin far Ditlev har ændret sig.

Og sidst, men ikke mindst bliver Sabrina mor for anden gang.

Se første afsnit af ‘De unge mødre’ sæson 30 den 7. juli på Dplay.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen: