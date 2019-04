Snart kan man følge Beha-familiens nordiske sejldrøm i TV 2-programmet 'Kurs mod nord'.

Nu er der godt nyt til alle dem, der savlede over Mikkel Behas sønner Emil og Theis i ‘Kurs mod fjerne kyster’!

For mandag d. 22. april klokken 20 sejler familien Beha igen ud i verden i TV 2-serien ‘Kurs mod nord’.

Målet er denne gange få deres nyindkøbte skib Wallenberg klar, så skipperne Mikkel Beha og fruen Marian kan tage sønnerne Alfred, samt Emil og Theis og deres kærester, Louise og Ida, med på et nyt eventyr – og ikke at forglemme Emil og Louises lille nyfødte søn Hugo.

Det prægtige skib Wallenberg skal transportere familien Beha fra København til Svalbard i TV2-serien ‘Kurs mod nord’. Foto: Havana Production/TV 2 Vis mere Det prægtige skib Wallenberg skal transportere familien Beha fra København til Svalbard i TV2-serien ‘Kurs mod nord’. Foto: Havana Production/TV 2

Wallenberg har til havn i København og herfra starter eventyret, der skal bringe familien på drømmeruten op langs Norges kyst og endeligt frem til endedestinationen i den norske øgruppe Svalbard.

Over skiftende årstider, vil eventyrerne i familien Beha vise danskerne hjemme i stuerne, hvor prægtigt natur, dyreliv og rejsemuligheder, der befinder sig lige for næsen af os.

Her bliver familien udsat for både voldsomme bølger og skiftende temperaturer, ligesom de kommer til at dykke med spækhuggere og tilberede friskfangede krabber.

Kan du stadig ikke få nok?

Så kan du efter hver omgang af ‘Kurs mod nord’, klokken 20.40, slå om på TV 2 FRI. For her sidder Cecilie Frøkjær klar som vært i det helt nye ‘Kurs mod nord – Talkshow’.

På premieredagen stempler Beha-familien ind på Helsingørs Museet for Søfart for at fortælle Cecilie og seerne endnu mere om deres vilde rejse i skibet Wallenberg i talkshowet.

Du kan se ‘Kurs mod nord’ fra den 22. april på TV 2.

