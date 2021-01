Nu er Danmark klar med det første datingprogram kun for mænd – skal du være med?

Produktionsselskabet United tv søger lige nu homoseksuelle mænd til Danmarks første datingprogram kun for mænd. Så leder du efter drømmemanden, så er det måske nu, du har chancen?

Det er discovery+, der står bag den historiske reality-satsning ‘Prince Charming – DK’ i dansk tv, der starter optagelser i starten af februar.

»Jeg er utroligt stolt over, at vi laver et datingprogram, der afspejler, hvordan kærlighed også ser ud i 2021, og som kan vise, at kærlighed er universel uanset de konstellationer, den opstår i. Følelserne og dramaet er lige så intenst, når kærligheden opstår mellem to af samme køn, og derfor håber og tror jeg på, at vores nye realityprogram vil appellere til rigtig mange seere og forhåbentlig også være en øjenåbner for nogen,« siger Discovery Network Danmarks programdirektør, Pil Gundelach Brandstrup, og fortsætter:

»Discovery+ skal være førende inden for underholdning fra den virkelige verden, og med ’Prince Charming – DK’ kommer vi til at styrke vores position inden for reality, hvor vi i 2020 har domineret scenen med både ’Ex on the beach’ og ’Singletown’. Selv ser jeg frem til at følge de modige deltagere, der åbent og sårbart tør stille sig frem i jagten på deres livs store kærlighed. Jeg krydser fingrer for, at det lykkes dem.«

I løbet af tre ugers optagelser, hvor alle deltagerne bliver indlogeret på et stort gods i Danmark, skal programmets midtpunkt, Prince Charming, finde den store kærlighed og den mand, som han vil dele resten af livet med.

'Om du har været i et hav af forhold, aldrig har været i et, for længst er sprunget ud af skabet, eller du endnu ikke har gjort det, gør ingen forskel. Så længe du har mod på at fortælle din historie og har en oprigtig lyst til at finde den store kærlighed,' skriver produktionsselskabet United tv, der lige nu søger singler til ‘Prince Charming’.

Læs mere om castingen HER.

Se en trailer fra det tyske program herunder:

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk