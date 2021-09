Nu er årets ‘Vild med dans’-hold klar til at blive offentliggjort.

Alle parrene er dannet, og dommerbordet er på plads.

Sidstnævnte kommer igen i år til at byde på fem velkendte ansigter.

Ligesom sidste år bliver det nemlig et udvidet dommerbord, der kommer til at bestå af Anne Laxholm, Marianne Eihilt, Jens Werner, Nikolaj Hübbe og Britt Bendixen.

Ikke mindst er sæsonens dansepar blevet offentliggjort.

De tolv par er som følgende:

Sanger Jimilian og Asta Björk

Entertainer Jakob Haugaard og Camilla Sofie Dalsgaard

Tv-vært og kogebogsforfatter Micki Cheng og Jenna Bagge

Youtuber Rasmus Kolbe aka Lakserytteren og Mille Funk

Krimiforfatter Michael Katz Krefeld og Karina Frimodt

Maratonløber Abdi Ulad og Malene Østergaard

Tv-vært Lise Rønne og Silas Holst

Svømmer Pernille Blume og Morten Kjeldgaard

Influencer og iværksætter Mascha Vang og Thomas Evers Poulsen

Sanger Freja Kirk og Claudia Rex

Sundhedsekspert og iværksætter Michelle Kristensen og Mads Vad

Skuespiller Jannie Faurschou og Martin Parnov Reichhardt

Derudover er årets 'Vild med dans'-værter igen i år Christiane Schaumburg-Müller og Sarah Grünewald.

'Vild med dans' sæson 18 får premiere fredag 10. september kl. 20.00 på TV 2 og TV 2 Play.

Finalen afholdes fredag 26. september.