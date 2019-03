Henrik Qvortrup er klar i spyttet. Hugo Helmig burde ikke optræde ved aftenens X Factor-show.

»Sat på spidsen, så kan der altså sidde nogle gymnasie- eller efterskoleelever derude, som får beskeden om, at det er helt okay at være skudt af på kokain.«

Han understreger, at det ikke er fordi, han mener, Hugo Helmig skal bandlyses for evigt, men det handler om, at der er gået meget kort tid siden, Helmig sad i detentionen i en alvorlig koger, og at X Factor derudover er et familieprogram.

Qvortrup vil ikke sætte en konkret tidsramme for, hvornår det ville være okay at booke Hugo Helmig til en koncert, men i hvert fald nogle uger, siger han.

Henrik Qvortrup mener, at TV2 sender et meget forkert signal ved, allerede at lade Hugo Helmig spille.

»Jeg skal være den sidste til at sige, at man ikke skal kunne få lov at blive tilgivet,« siger han og fortsætter:

»Og det her er heller ikke, fordi jeg på nogen måde synes, at Hugo Helmig skal straffes yderligere. Jeg synes bare, at TV 2 sender et forkert signal.«

Hugo Helmig blev hentet af politiet natten til lørdag og fik lov til at overnatte i detentionen på grund af en voldsom kokainrus.

Det har efterfølgende vist sig, at det var hans mor, forfatter og psykolog Renée Toft Simonsen, som har følt sig nødsaget til at ringe til ordensmagten efter hjælp.

Den unge Helmig, som udover Simonsen også er søn af Thomas Helmig, har i løbet af ugen spillet koncert flere gange.

Torsdag aften optrådte han på spillestedet Gimle, hvor anmeldere synes han gjorde en god figur. Den unge sanger lagde ikke skjul på, at han havde været svære dage igennem, og han udtrykte sin glæde for det fremmødte publikum.

Henrik Qvortrup understreger, at den kritik, han rejser, som han først skrev i et tweet, er af TV-stationen og ikke Hugo Helmig.

'Efterskole-elever bliver konsekvent smidt ud for at ryge hash,' skrev han i sit tweet som fortsætter:

'De samme unges forbillede, Hugo Helmig, er i aften med i @tv2danmark’s X Factor seks dage efter at have overnattet i detentionen på grund af kokain-rus,'

»Jeg siger det lige igen. Det er kun seks dage siden.«

Det slår han fast, da B.T. taler med ham.

