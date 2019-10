Første afsnit af dette års 'Den store bagedyst' løb lørdag aften over skærmen, og som du måske så, er en af deltageren særligt glad for at danse.

»Jeg er helt vild med dans,« siger Henrik Lindegaard, da B.T. taler med ham.

Faktisk er han så vild med dans, at han har været til samtale på netop det program på den konkurrerende kanal TV 2.

»Jeg blev kaldt til en samtale på Mastiff (der producerer 'Vild med dans', red.), hvor jeg talte med den daværende redaktør,« fortæller den 32-årige deltager.

Henrik Lindegaard holder med Jakob Fauerby og Silas Holst i 'Vild med dans' Foto: Carsten Mol

Han underviser i dans fem timer om ugen og har selv danset i flere år. Desuden kender han flere af de professionelle dansere, der er med i dette års 'Vild med dans'.

Han nævner blandt andre Mie Martha Moltke, Frederik Nonnemann og Thomas Evers Poulsen. Faktisk underviser han på danseskolen Soulhouse, der er ejet af Mie Martha Moltke.

Men lad os komme tilbage til samtalen på Mastiff, hvor Henrik Lindegaard blandt andet skulle danse med både Mie Martha Moltke og Thomas Evers Poulsen.

»Der kørte et kamera, så det var lidt som en prøvefilmning. Jeg dansede ti forskellige danse, hvor jeg både skulle danse i den førende og ikke førende rolle,« forklarer han.

Her kan du se Henrik i action på dansegulvet. Foto: Privatfoto

Desværre blev han ikke tilbudt et job som professionel danser, men det betyder ikke, at han har mistet håbet.

»Jeg har prøvet at holde mig godt til, og jeg kender jo mange af dem, der danser i programmet,« siger han og uddyber, at han gerne vil danse endnu mere, end han gør nu. Derfor er 'Vild med dans' er en god mulighed for ham.

»Og så kan jeg godt lide at noget videre og lære fra mig.«

Om Henrik Lindegaard en dag er at se i 'Vild med dans' er ikke til at vide, men du kan være sikker på, at du kan se ham i 'Den store bagedyst' på DR1. Programmet bliver sendt hver lørdag klokken 20.00.