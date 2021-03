»Det var barskt og hårdt, men på den kærlige måde. For mig har det virket, at de sagde det lidt hårdt til tider.«

Sådan lyder det i dag fra 57-årige Henriette Mohr, der var i stor knibe, da hun deltog i 'Luksusfælden'.

Hun lå inde med en kæmpe gæld på 738.000 kroner, der blandt andet var bygget op af en falsk bitcoin-annonce, som svindlede hende for 250.000.

I dag er historien dog lidt anderledes for Henriette Mohr, som allerede nu har fået slået en del af gælden væk.

Foto: NENT Group Vis mere Foto: NENT Group

»Jeg bliver holdt i kort snor af en sød veninde, som hjælper mig. Hun holder styr på min penge og sætter 1.500 kroner af mine egne penge ind på mit kort hver fredag.«

»Jeg arbejder alt det, jeg kan, så jeg kan betale det, jeg skal, til tiden,« fortæller Henriette Mohr, der i øjeblikket har to vikarjob, som hun bruger det meste af sin tid på.

I perioden fra optagelserne i slut-november til marts har Henriette Mohr med eksperternes hjælp fået skåret gælden ned på omkring 640.000 kroner fra det oprindelige 738.000. Derfor opfordrer hun nu alle til at søge hjælp, hvis de har brug for det.

»Min økonomi er endelig vendt til det positive. Jeg har også fået en buffer, så hvis der sker noget, så kan jeg altid bruge derfra.«

I programmet stiller eksperterne nogle krav over for Henriette Mohr, for at hun kan rette helt op på sin økonomi og begynde at betale gælden tilbage. Heriblandt at sælge sin bil og finde en sambo, så huslejen kan komme ned.

Det er dog ikke alle kravene, det lige er lykkedes for Henriette Mohr at leve op til.

»Min veninde brændte mig af, og jeg har derfor ikke fundet mig en sambo endnu, men jeg kigger efter en billigere bolig, så jeg kan spare penge der,« fortæller hun og fortsætter:

»Ved at have de to job, jeg har, så kan det ikke lade sig gøre uden en bil,« siger Henriette Mohr, som samtidig forklarer, at hun også er begyndt at bruge en elcykel på arbejde.

Men hvis du har en elcykel, som du er begyndt at bruge, hvorfor så stadig have bilen og ikke få penge for den i stedet?

»Jeg bliver nødt til at have bilen, hvis jeg skal udenbys på mit job. Jeg kan ikke nå det hele med det offentlige,« fortæller Henriette Mohr.