Henriette Hansen og Claus Henriksen valgte at forblive gift i sæsonfinalen i 'Gift ved første blik'.

Ægteskabslykken varede dog ikke evigt.

»Vi er blevet skilt. Det er vel en lille måneds tid siden,« fortæller Claus Henriksen i dag til B.T.

Parret har dog også gode nyheder.

Henriette og Claus blev gift, samme dag som de mødte hinanden i 'Gift ved første blik'. I sæsonfinalen aftalte de at fortsætte deres ægteskab.

»Vi har så valgt at prøve at være sammen som kærester. Vi kunne mærke, vi ikke var færdige med hinanden, men det var mig, der trak stikket. Jeg har lagt et unødigt stort pres på mig selv i forhold til, hvordan jeg gerne vil være i et ægteskab. Og tvivlen lå og spøgte,« siger den 33-årige socialpædagog om skilsmissen.

Claus Henriksen og 29-årige Henriette Hansen har lige fra starten været et af de mere stabile par blandt sæsonens fem. Men i torsdagens afsnit af 'Gift ved første blik' begyndte Claus Henriksen for alvor at tvivle på forholdet.

Det gik op for ham, at han ikke kunne se sig selv bo andre steder end i hjembyen Odense, og det betød, at parret ville få svært ved at bo sammen, da Henriette Hansen arbejder i Silkeborg.

Og når man er gift – så bor man altså sammen, mener Claus Henriksen.

»Jeg ville have det rigtig svært med at kræve af Henriette, at hun skulle flytte til Odense, for så ville hun få længere til arbejde, og hun ville komme længere væk fra sin omgangskreds. Hvis man flytter sammen, skal man være rimelig sikker på, at det er det rigtige, for ellers er der pludselig en, der står uden bopæl, og det ville ikke være fedt for nogen parter,« siger han.

Men efter halvanden uges tænkepause kom eksparret til at ringe sammen i forbindelse med nogle interview sideløbende med programmet.

Samtidig skulle de forberede sig på, hvad de skulle sige, når de kort tid senere skulle til en opfølgende samtale med programmets ekspert parterapeuten Mette Smidt.

Og her kunne de egentlig godt mærke, at de ikke var helt færdige med hinanden, fortæller Claus Henriksen.

Henriette og Claus tager en fuldemandssnak om, hvor de skal bo fremover, på musikfestivalen Tinderbox. Foto: Snowman Productions ApS

»Så nu prøver vi at være sammen som kærester, være i nuet og ikke tænke på fremtiden.«

Og hvordan går det så?

»Ja, det er jo stadig forholdsvis nyt. Det er små tre uger, vi nu har været sammen som kærester, så det er vært at vurdere, hvordan det går, eller om det kommer til at holde, men det ved man jo aldrig med forhold.«

Samtidig har begge parter været ramt af sygdom, så de har ikke fået set hinanden så meget, som de kunne have ønsket.

»Jeg har noget håndbold og lidt weekendarbejde en gang imellem, men ellers er tanken, at vi ses i weekenderne, når det er muligt. Og så har vi aftalt at ses i hverdagen en gang imellem. Om det er med overnatning, afhænger lidt af dagen. Men det bliver nok hovedsageligt, at jeg kører op til hende og er der et par timer eller tre, og så kører jeg hjem igen,« siger han.

»Også for, at jeg lige kan få ladet batterierne op og ikke skal tage stilling til et andet menneske hele dagen, for det gør jeg jo også på mit arbejde.«

Selvom Henriette Hansen og Claus Henriksen siden er blevet skilt, så vurderer han, at DR's kærlighedseksperiment er lykkedes. Derfor er det nærliggende at spørge, om programmets eksperter er gode, eller om de bare har været heldige.

»Hvis det er held, så er det ret godt klaret. De er meget seriøse omkring, at de gerne vil danne nogle par. Det er i hvert fald det indtryk, jeg har haft hele vejen igennem.«