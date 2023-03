Lyt til artiklen

Hemmelige kilder kan bruges til meget.

Til saftige politiske sager om fråds og dobbeltmoral til detaljer om mørklagte sager i danske efterretningstjenester.

Og så til afsløringer af hemmelige besøg under amerikanske awardshows.

Sidstnævnte forsøger det store underholdningsmedie Variety sig med, da de gennem kontakt med hemmelige kilder har fundet ud af, at der angiveligt kommer et helt særligt besøg under nattens Oscar-uddeling.

Det er Lady Gaga, der ifølge deres kilder kommer til at dukke op og synge sin sang 'Hold My Hand', der er nomineret til netop en Oscar. Den er med i Top Gun: Maverick-filmen.

Efter sigende er beslutningen om at møde op og optræde først truffet i sidste øjeblik, da Lady Gaga angiveligt ville droppe showet på grund af en travl kalender.

»Vi har et godt forhold til Lady Gaga og hendes folk. Hun er midt i filmoptagelser netop nu. [...] Det virkede ikke som om, hun mente, hun kunne optræde så godt, som hun normalt gør. Så hun kommer ikke til at optræde under showet,« sagde Glenn Weiss, der styrer Oscar-showet, tidligere i marts ifølge Variety.

Men Gagas Oscar-nominering for en sang er ikke kunstnerens første.

Hun har endda vundet en.

Det gjorde hun i 2019 med sangen 'Shallow', de fleste nok har hørt eller er kommet til at skrige med på under bruseren i et svagt øjeblik. Den skrev Lady Gaga sammen med Mark Ronson, Andrew Wyatt og Anthony Rossomando og delte derfor statuetten med de tre herrer.

B.T. følger Oscar-uddelingen live hele natten.