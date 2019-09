Realitydeltageren og konen blev gift for en måned siden, men indtil nu har de holdt det for sig selv.

Den 24. august stod i kærlighedens tegn for den tidligere ‘Big Brother’- og ‘Singleliv’-deltager Michella Evers, 32, og 44-årige Jurstinne. Efter fire år som kærester blev parret nemlig gift i smug på rådhuset. Det fortæller den lykkelige realitybabe til Realityportalen.

– Det var lidt hemmeligt-agtigt, så vi tog bare på Københavns Rådhus med et par vidner, og så drak vi lækker champagne i Rådhushaven bagefter. Vejret var godt, og præsten læste Tove Ditlevsens smukke digt ‘Så tag mit hjerte’ op, inden vi sagde ja til hinanden. Det var meget smukt og enkelt – og lige som vi selv ønskede det nu og her, fortæller Michella.

Det er en måned siden, at vielsen fandt sted, men indtil nu har realitydeltageren og konen altså holdt det for sig selv. Nu er hemmeligheden dog ude.

– Det var egentlig for vores egen skyld, at vielsen skulle finde sted, og selve brylluppet skulle først komme på et senere tidspunkt. Men folk bliver jo nysgerrige og ser den nye ring på fingeren, så what to do? griner Michella, der er rigtig glad for, at parret nu er blevet gift.

– Nu er der en Evers mere i klanen, da Jurstinne har taget mit efternavn, hvilke varmer mig helt indeni. Det betyder faktisk rigtig meget for mig. Så det sådan virkelig, virkelig er sket.

Nyforelsket igen

Michella og Jurstinne har nydt den første tid som nygifte – selv om det ikke er meget, de har set hinanden.

– Det er gået godt. Jeg har nærmest ikke været hjemme, da jeg allerede den 7. september til og med i morgen, den 28. september, har været på et genoptræningsophold i Spanien med sclerosen. Min kone siger runaway bride, griner Michella.

– Men jeg glæder mig meget til at komme hjem til min hustru og to bonusunger. Jeg savner dem helt vildt. Det er som at være nyforelsket igen, jubler den nygifte realitybabe.

Udover vielsen kan hun glæde sig over, at sclerosen heller ikke giver hende alt for mange gener i øjeblikket.

– Sygdommen er heldigvis i bero lige nu, så jeg døjer kun med de eksisterende skader. Så fremtiden ser lysere ud, end den har gjort længe, og der er gode udsigter, så jeg er ved godt mod. Opholdet har været hård træning, men det, der har hjulpet mest, er klimaet. Mine smerter bliver reduceret med cirka 40 procent ved at være i varmen. Det har været skønt, fortæller hun.

Stort bryllup i vente

Det er dog ikke planen, at den enkle vielse på rådhuset skal være den eneste fejring. Parret ved endnu ikke, hvordan og hvornår det skal foregå, men de har planer om at holde en stor fest for at fejre kærligheden i fremtiden.

– Det bliver alt andet end traditionelt, så det skal nok blive en farverig fest. Altså, jeg er nok rigtig kvinde på det punkt, hvor Jurstinne ikke går så meget op i det. Jeg ved allerede, hvilken kjole jeg vil have, hvilken kage det skal være, hvilken buket og så videre, siger hun og fortsætter:

– Så det bliver nok primært mig, der står for det. Jeg tror bare, at Jurstinne tænker, at hvis jeg er glad, så er hun også glad, siger Michella og fortæller, at hun er typen, der har planlagt sit bryllup, siden hun var ung.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk