Helle Thorning-Schmidt har to børn. Før i tiden havde hun to døtre. Men sådan er det ikke længere.

Hendes yngste barn, der tidligere hed Camilla, har nemlig skiftet både navn og pronomen. Nu er navnet Milo og tiltalen 'han'.

»Det har bare føltes helt rigtigt for mig og virkelig gjort meget. Meget mere, end jeg troede, det ville. Og virkelig givet mig meget frihed. Det er derfor. Fordi det giver mig frihed,« forklarer 22-årige Milo Kinnock i DR-programmet 'Året der gik' om skiftet.

På trods af, at Helle Thorning-Schmidt unægteligt er pavestolt af sit barn, har ændringen i både navn og pronomen krævet tilvænning – det lægger hun ikke skjul på.

Helle Thorning og hendes to børn i forbindelse med udgivelsen af sin bog 4. oktober 2021. Foto: Martin Sylvest Vis mere Helle Thorning og hendes to børn i forbindelse med udgivelsen af sin bog 4. oktober 2021. Foto: Martin Sylvest

Men hun gør sit for at tage ved lære, og lægger en dyd i at yde netop den indsats. Helle Thorning-Schmidt er nemlig nået frem til den erkendelse, at det er vigtigt at lytte til dem, det handler om, frem for at tænke, at det er til besvær.

»Jeg elsker Milo over alt på jorden. Milo vil altid være mit barn og det betyder ikke så meget, om jeg skal prøve at gøre noget andet, end jeg har gjort indtil videre, hvis det er noget, der gør Milo glad og at han er mere tilpas i sin krop og sit liv,« fortæller den forhenværende statsminister i programmet.

For Milo Kinnock har det været svært at skulle møde verden med et ønske om, at folk skal sige han i stedet for hun.

Han beskriver, at man godt kan føle sig som en byrde, når man på den måde kræver noget af andre mennesker.

»Så hjælper det sindssygt meget, når folk bare siger 'så fint, det skal vi nok huske, det gør vi' – det får en til at føle sig meget set, faktisk. Og anerkendt.«

Heldigvis er det lige netop den attitude, han er blevet mødt af fra både familie og omgangskreds.

»Jeg er så heldig at have rigtig mange venner, en kæreste og min familie, der støtter mig og altid har bakket mig op om alt,« fortæller han.

Men det er ikke alle, der er så heldige. Derfor opfordrer Milo Kinnock til, at man tager imod personen med åbne arme, hvis man har en tæt på sig, der ønsker at skifte pronomen.