Den tidligere statsminister er åben omkring sit ægteskab i det nyeste afsnit af 'All Exclusive', hvor Helle Thorning-Schmidt taler med Casper Christensen.

Her falder snakken mellem de to på, at Casper Christensen ville ønske, at han aldrig var blevet skilt.

Dermed begynder en meningsudveksling mellem de to om ægteskabet.

»Det er unaturligt at blive med den samme resten af livet. Man skal være rigtig heldig. Det er da vildt at tænke på, at man skal være sammen med den samme resten af livet,« fortæller Helle Thorning-Schmidt, men fastslår, at hun ser frem til at blive gammel sammen med ægtemanden Stephen Kinnock.

Grunden til, at den tidligere statsminister og manden har så godt et forhold, skal findes i, at de to ikke lever et traditionelt ægteskab.

»Vi lever ikke, som folk er flest. Grunden til, at vi har holdt sammen så længe, det er, at vi ikke lever i sådan et leverpostejs-trummerum, som jeg hader. Jeg keder mig rigtig nemt,« forklarer Helle Thorning-Schmidt om ægteskabet.

De to mødes til lang snak om livet, ægteskab og feminisme.

Parret kan godt lide at være hver for sig og så mødes og fortælle om, hvad de har oplevet.

»Jeg kan godt lide at være helt alene,« fortæller Helle Thorning-Schmidt og deler, at hun for nyligt har været i Venedig med andre mennesker, hvor hun så deler sin gode oplevelse med manden over telefonen.

»Hvis du begynder at lade som om, du ikke har det fedt, når du er væk.. Det er jo løgn. Man kan godt sige: 'Jeg savner dig,' men også synes, det er fedt at være her,« forklarer hun.

Helle Thorning-Schmidt og Stephen Kinnock bor ikke sammen.

De har to børn sammen.

