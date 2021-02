Danskere kender Helle Thorning-Schmidt som den seriøse politiker, der ikke lader tingene vakle, når det spidser til.

Men i privatlivet er familien vigtig, og hun fortæller nu i programmet 'Deja-vu' med Cecilie Frøkjær, at det at sige farvel til sine to store børn har været svært.

»Jeg ville lyve, hvis jeg ikke sagde, at det er mega sørgeligt, når børnene flytter hjemmefra. Der er fældet tårer hjemme hos os over det, og bare når jeg snakker om det, så tænker jeg: Jeg skal aldrig bo sammen med mine små børn igen,« siger den tidligere statsminister, som uddyber:

»Det er en sorg, når børnene bliver så store, på en eller anden måde. For de er der bare ikke, de små børn, mere.«

Portræt af Cecilie Frøkjær, vært på TV2. Foto: Asger Ladefoged Vis mere Portræt af Cecilie Frøkjær, vært på TV2. Foto: Asger Ladefoged

Den 54-årige Thorning-Schmidt fortæller også, at hun nu er mere end klar til at blive bedsteforælder. Hun holder dog igen med at sætte ord på det, fordi hun ved, hendes døtre ikke er begejstrede for presset.

Helle Thorning-Schmidt har de to døtre Camilla og Johanna på henholdsvis 22 og 24 år, som hun deler med sin mand Stephen Kinnock.

En ægtemand, som Helle Thorning-Schmidt har haft rig lejlighed til at komme tættere på, efter coronaen ramte.

Med den kunne hun nemlig ikke rejse mere, og det meget aktive par var pludselig mere eller mindre udelukkende hinandens selskab i måneder, lyder det fra den tidligere statsminister.

Tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt på besøg i Ishøj, hvor hun boede indtil hun fyldte 20 år. (Arkiv) Foto: Søren Bidstrup Vis mere Tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt på besøg i Ishøj, hvor hun boede indtil hun fyldte 20 år. (Arkiv) Foto: Søren Bidstrup

Således kan hun afsløre, at det var en 'briste eller bære'-situation, men at parret også havde det rigtig godt og hyggeligt sammen, selvom det var langt flere timer, der skulle bruges i hinandens selskab.

I programmet lyder det desuden fra den tidligere socialdemokratiske formand, at hun har det fint med at have vinket farvel til politik.

I dag bruger hun sin tid på flere bestyrelsesposter og sit eget firma.

'Deja-vu' kan ses på TV 2 Charlie mandag aften og allerede nu på TV 2 Play.