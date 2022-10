Lyt til artiklen

'OMG, jeg er så træt af TV 2 News manels,' skriver Helle Thorning Schmidt på Twitter.

Den tidligere statsminister var bestemt ikke tilfreds, da hun tændte for 'Presselogen' søndag.

Her havde TV 2 News samlet mediechefer fra TV 2, Frihedsbrevet, Altinget og Berlingske – alle mænd.

Det ledte til opslaget på Twitter, hvor Helle Thorning-Schmidt kunne fortælle sine følgere, at hun altså er godt og grundigt træt af paneler, hvor der kun er mænd med.

OMG I am so tired of @tv2newsdk manels @PRESSELOGEN pic.twitter.com/1mIU1x4Zu4 — Helle Thorning S (@HelleThorning_S) October 16, 2022

Tom Jensen, der er chefredaktør på Berlingske og en af de medvirkende i søndagens program, svarede ironisk tilbage på Helle Thorning-Schmidts opslag.

»For mit vedkommende sagde jeg ja, da jeg af TV 2 News i torsdags blev spurgt, om jeg ville deltage. Det beklager jeg så meget. For jeg kan forstå, at det er diskvalificerende for min optræden her, at jeg er mand. Det er mit køn, der betyder noget. Ikke det, jeg siger.«

Helle Thorning svarede igen med, at det ikke var af betydning, at han var mand, men at alle i programmet var mænd.

»Det er absolut ikke diskvalificerende at være mand, men måske er det en god idé at sige nej tak til at deltage i 'All Male Panels'. Det kender jeg da mange mænd, der gør.«

Det er dog en helt forkert vej at gå, hvis man spørger chefredaktøren på Frihedsbrevet, Kristoffer Eriksen, der også medvirkede i søndagens udgave af programmet.

»Jeg synes, det er en ret fjollet kritik. Det her med at tage et eksempel og gøre det til et problem. Sidste weekend var det for eksempel et panel med fire kvinder og en mand,« fortæller han til B.T.

Vidste du godt, at det var et panel kun med mænd, da du sagde ja til at medvirke?

»Ja, det vidste jeg godt. Og det var ikke, fordi jeg tænkte: 'Hov hov, så må jeg hellere blive hjemme og ikke tale om vores journalistik'.«

Så du synes ikke, at Helle Thornings forslag om at sige nej til at medvirke, hvis der er tale om et panel fyldt med mænd, er en god idé?

»Nej, det synes jeg ikke. Så ville jeg føle mig latterlig. Jeg synes jo som udgangspunkt, at mediechefer altid skal stille op til kritiske spørgsmål om deres journalistik. Men det kan da være, at jeg skal bruge den undskyldning i fremtiden. Det skal jeg da overveje. Det kunne jo være en form for 'get out of jail'-kort.«

Men er det ikke en god idé at gå forrest og sætte fokus på, hvis der ikke er ligestilling i debatterne?

»Det tilkommer ikke mig at bestemme, hvem der skal være med i panelerne. Og jeg synes, det er et søgt eksempel, når det her er et enkeltstående tilfælde. Det havde været noget andet, hvis der aldrig var kvinder med i presselogen, men sådan er det jo ikke, så det er ikke en relevant diskussion.«

Er det et problem, at der kun er mænd med i en paneldebat?

Chefredaktøren på TV 2 News, Anne Mette Svane, fortæller til B.T., at hun er glad for kritikken fra Helle Thorning-Schmidt, fordi det betyder, at der kommer en debat om, hvem der får taletid i debatter.

»Jeg synes, det er fint, at hun reagerer så hurtigt. Jeg tror ikke, at hun havde sendt det tweet for seks år siden, og det viser bare, hvor meget vi tænker over køn og repræsentation hos magthaverne i dag.«

Anne Mette Svane slår også fast, at det ikke var meningen, at panelet søndag kun skulle være med mænd.

»Det var ikke planlagt. Vi gør os meget umage for at have en bred repræsentation. I søndags havde vi en kvindelig chefredaktør, der aflyste, og det var ikke muligt for os at finde en erstatning. Vi har gjort, hvad vi kunne, for at få en erstatning.«

Hvorfor er det vigtigt at finde en kvindelig erstatning til programmet?

»Vi vil som sagt gerne repræsentere bredt, men vi må også erkende, at der er en overvægt af mandlige chefredaktører, og det er aldrig vores udgangspunkt at ville sætte et panel kun med mænd. Vi forsøger altid at skabe en god balance.«

Hvad tænker du om, at Helle Thorning-Schmidt mener, at man som mand burde takke nej til et panel, hvor der kun er mænd med?

»Det har jeg i princippet ikke nogen holdning til. Jeg synes altid, at man som mediechef skal stille op og svare på kritiske spørgsmål, men i sidste ende er ansvaret hos det pågældende medie, der har inviteret til debatten. Så må det være op til en selv, om man vil deltage.«

B.T. har været i kontakt med Helle Thorning-Schmidt, som har oplyst, at hun ikke har tid til at medvirke i et interview.

Tom Jensen er ikke vendt retur på B.T.s henvendelser.