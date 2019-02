Mads Mikkelsen er lige nu den syvendemest populære skuespiller i verden.

Den 53-årige danske Hollywood-stjerne er for tiden aktuel i de to internationale film 'Polar' og 'Arctic', og interessen er så stor, at han i denne uge er hoppet 89 pladser frem og ind i top-10 på filmsitet IMDB's liste over verdens mest populære skuespillere.

IMDB Starmeter opdateres hver mandag og er baseret på IMDB's 250 millioner unikke besøgende og tre milliarder sidevisninger om måneden.

Mads Mikkelsens Netflix-film 'Polar' topper desuden tilsvarende listen over ugens mest populære film.

Mads Mikkelsen i 'Arctic'. Foto: Pressefoto Vis mere Mads Mikkelsen i 'Arctic'. Foto: Pressefoto

Hvordan er Mads Mikkelsen så pludselig endt i det fine selskab?

Serie- og filmekspert på DR Frederik D. Gottlieb fortæller, at det har været undervejs længe.

»Han har haft store biroller i kæmpebaskere som 'Star Wars'-filmen 'Rogue One' og Marvels 'Dr. Strange'. Nu har han så pludselig to hovedroller på én gang: en i biografen og en på Netflix, som er det mest effektive, man kan gøre i 2019, hvis man vil nå ud til hele verden.«

Han vurderer, at Mads Mikkelsen derudover har en særlig udstråling, der gør, at mange vil gå ind og søge på hans IMDB-profil for enten at se, hvad han ellers har lavet, eller blive mindet om, hvor de har set ham før.

Mads Mikkelsen i 'Polar'. Foto: Pressefoto Vis mere Mads Mikkelsen i 'Polar'. Foto: Pressefoto

»Selvfølgelig er vi danskere, der holder med danskere, men jeg tror ikke, vi skal undervurdere mængden af alle de store film, han har været med i. Han havde også på et tidspunkt en stor hovedrolle i serien 'Hannibal', som var ret populær, hvilket gav ham en vanvittig god eksponering,« tilføjer Frederik D. Gottlieb.

Han placerer Mads Mikkelsen i periferien af de store Hollywood-stjerner.

»Han mangler stadig en hovedrolle i en stor Blockbuster for at være et A-navn.«

Det kan han sagtens nå at blive endnu. En placering i toppen af IMDB's popularitetsliste er nemlig ret værdifuld, konkluderer Frederik D. Gottlieb.

»Der sidder castere, producere og instruktører verden over og holder øje med ranglisten. Netflix er som bekendt ret datafikserede, så jeg gætter på, at den her placering giver endnu flere opkald til Mads Mikkelsens manager.«

Listen toppes i denne uge af Mads Mikkelsens 'Polar'-kollega Ruby O. Fee. Viggo Mortensen er eneste anden dansker på en 59.-plads.