Familien har været tvunget til at flytte ud af deres hus, og derfor jagter de nu et nyt sted at bo.

Det var begyndt at se lysere ud for Nadia Shila, Heidi og familien i USA, hvor de i en periode levede som hjemløse, efter de forlod Danmark.

Familien havde fået fast tag over hovedet, og i ‘De unge mødre’ har Nadia Shila glædet sig over huset, selv om det lå i et farligt område.

Nu er der dog kommet et bump på vejen mod det amerikanske lykke. Heidi fortæller til Realityportalen, at familien har fundet skimmelsvamp i deres hus, og derfor kan de ikke blive boende der.

Artiklen fortsætter under videoen, hvor du kan høre, hvor farligt et område huset lå i.

»Vores hus er fra 1926, så jeg tror, der har været skimmelsvamp i det hus i mange år. Men vi kunne ikke se det, da vi flyttede ind, fordi udlejeren havde malet det over. Det er så trængt igennem malingen flere steder, så vores solution center har fået os på motel, til vi kan få et nyt sted,« siger Heidi.

Nu kæmper de for at finde et nyt sted, men det er ikke alt.

De vil også sikre sig, at de kommer væk fra det gamle hus uden et økonomisk tab, og ifølge Heidi kan det ende i retten.

»De har også sat advokat på mod boligselskabet i forhold til at få os løst fra lejekontrakten, der jo løber i et år ad gangen, og til at vi får vores depositum tilbage – ellers sagsøger de dem! Vi går alle rundt og hoster og snotter og så videre, og det kan være på grund af det skimmelsvamp.«

Laver mad i huset

Heidi og familien er dog ikke hjemløse, selv om de umiddelbart ikke har fast tag over hovedet. De har nemlig stadig adgang til huset, og selv om det ikke er sundt at være tæt på skimmelsvamp, opholder de sig stadig der.

»Vi laver så vidt muligt mad i huset, og vi er gået i gang med at pakke ned, mens vi leder efter ny bolig uden skimmelsvamp. Men vi opholder os så lidt som muligt i huset,« siger Heidi.

Selv om familien lige havde fået fast tag over hovedet, så lader de sig ikke slå ud af modgangen.

»Det er ikke super fedt, men det er et spørgsmål om vores helbred, og efter alt hvad vi har været igennem, er det her bare et lille bump på vejen,« siger Heidi.

Hun ved ikke om deres tid i huset får konsekvenser på længere sig.

»Jeg tror, det er for tidligt at sige noget om helbredet. Men det kan have langsigtede konsekvenser som infektioner, allergi og lungeproblemer,« slår hun fast.

