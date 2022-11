Lyt til artiklen

I sidste uge vandt Lasse Hagelberg og Heidi Albrechtsen det, som TV 2 ofte har kaldt for Danmarks største tv-præmie.

Med seernes velsignelse fik kæresteparret fra Aarhus nemlig i finalen overrakt skødet og nøglerne til det blå hus, som de har gået og bygget gennem sæsonen.

Men før de kan rykke ind på deres nyvundne 127 kvadratmeter i Horsens – og få det rigtige skøde og få lov at beholde nøglerne – skal der klares en masse praktik.

»Vi har ikke nået at ringe til banken endnu, vil jeg sige« fortæller Lasse Hagelberg, da B.T. møder kæresteparret til TV 2-showet 'Knæk Cancer Live' lørdag.

Vært Christian Degn overrakte både skøde og nøgler til 'Nybyggerne'-vinderne Heidi og Lasse. Men det var altså kun for tv'ets skyld.

For at gøre krav på Danmarks største tv-præmie, skal man nemlig først betale skat af gevinsten.

»Huset er egentligt prissat til lige under 2,8 millioner, og så er det indkøbsprisen af det, vi skal betale skat af,« forklarer Heidi Albrechtsen.

»Lige nu har vi ikke fået det fulde beløb, der skal lige regnes på det sidste, så det ærlige svar er, at vi ikke ved, hvor meget det bliver, men det er omkring en millions penge.«

For at deltage i 'Nybyggerne' er parret dog allerede blevet forhåndsgodkendt af deres bank, så formentligt bliver den del ikke et problem.

»Alt andet praktisk kommer i næste uge. Der regner vi med, vi prøver at få hoved og hale i det hele, fordi lige nu ved vi ingenting,« indrømmer Heidi Albrechtsen.

Lasse og Heidi i finalen i 'Nybyggerne', inden de blev kåret som vindere af TV 2-programmet.

Der går dog også noget tid, før overdragelsesperioden på deres nye hjem er overstået – men det kan kun gå for langsomt.

»Vi har en lejlighed, der skal siges op, og så skal vi lige se, hvornår vi kan få nøglerne, men så snart vi kan det, så er vi dem, der er smuttet til Horsens,« siger Lasse Hagelberg og smiler.

For kæresteparret fra Aarhus er bestemt ikke kede af, at de nu skal gældsætte sig med en million for at få deres tv-præmie.

»Det synes vi er en fremragende pris!« siger Heidi Albrechtsen med et grin.

Deltagerne i årets 'Nybyggerne' er Karsten Poulsen og Stine Jylov fra gult hus, Lasse Hagelberg og Heidi Albrechtsen fra blåt hus, Mikkel Kristensen og Trine Ladekarl fra rødt hus samt Anders Peter Sandberg og Frederikke Stolbjerg fra grønt hus.

Kæresteparret har ellers formået at lave det billigste hus i 'Nybyggerne'-historien, da de som nybegyndere udi byggekunsten ikke formåede at vinde pengepræmierne for bedste rum en eneste gang gennem sæsonen.

Og af samme grund er kæresteparret fra Aarhus faktisk ikke engang færdige med at gribe dybt i lommerne.

»Vi kommer nok til at skulle spæde lidt oveni, i hvert fald på entreen, men altså, det gør vi meget, meget gerne,« slutter 'Nybyggerne'-vinderne med et grin.