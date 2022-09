Lyt til artiklen

Hun burde smile lettet efter at have overlevet aftenens omdans.

Men det er tydeligt på Heidi Frederikke Sigdals våde, røde øjne, at hun netop har grædt, da B.T. fanger hende efter fredagens 'Vild med dans'.

»Jeg er stadig sindssygt påvirket af, at jeg blev ramt af en ukontrollerbar nervøsitet, som jeg havde svært ved at styre. Det har jeg aldrig prøvet før,« siger Heidi Frederikke Sigdal.

Sammen med Michael Olesen modtog hun sølle 17 point fra dommerne efter aftenens tango og endte derfor nederst i feltet og i en omdans mod Jakob Åkerlind og Camilla Dalsgaard.

Takket være seerstemmerne får parret dog lov at blive i konkurrencen lidt endnu.

»Det var så fortjent, at vi skulle i omdans. Jeg tror også, vi havde brug for at gøre os fortjent til at gå videre,« siger Heidi Frederikke Sigdal.

»I vores første dans gjaldt det bare om at blive stående på benene og klare sig igennem.«

Det er svært at sige, hvorfor tv-værten blev så nervøs, at chokket stadig sidder i kroppen efter programmet.

Vild med dans på TV2 afholdes i København, fredag den 30. september 2022. Foto: Martin Sylvest

»Jeg tror bare, jeg har kæmpet med mange ting. For det første skulle vi danse som de første, så jeg nåede ikke at sænke skuldrene. Min krop var helt ude af kontrol, da vi skulle på gulvet, og jeg kunne enten løbe ud eller blive stående. Og jeg valgte så at blive stående,« siger hun.

»For det andet er det første gang i nogle uger, jeg danser uden problemer med ryggen. Så jeg havde bare glædet mig til at komme der ud.«

Parret har ikke lagt skjul på tv-værtens rygproblemer, som nåede deres højeste i sidste uge, hvor de måtte forbi en speciallæge for at blive forsikret om, at det var forsvarligt for nydanseren at fortsætte i det benhårde danseprogram.

Derfor var Michael Olesen også ærgerlig over, at dommerne i sidste uge gav udtryk for, at de 'savnede mobilitet' i Heidi Frederikke Sigdals rygrad, og at hendes hofter og ryg 'kunne bevæge sig mere'.

'Det var godt nok en lidt øv kommentar fra dommerne om Heidi Frederikkes brug af rygsøjlen, når de ved, hun stadig kæmper med en rygskade!!!' skrev Michael Olesen på Instagram, hvor flere af hans følgere bakkede op og kaldte dommernes kommentarer for 'tarvelige', 'klodsede' og 'ikke pænt gjort'.

Fredag aften nægter han dog at tale om sin frustration.

»Det var sidste gang. Det gider jeg ikke kommentere mere. Nu er vi i en ny uge.«

Har du talt med dommerne om, at det var en uretfærdig kommentar?

»Nej, det har jeg ikke. Vi er videre.«

Parret kan dog forsikre både dommere og seere om, at Heidi Frederikke Sigdals ryg er tilbage i fuld vigør.