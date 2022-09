Lyt til artiklen

»Det gør pokkers ondt«

Seere af fredagens 'Vild med dans' kunne se og høre, at Heidi Frederikke Sigdal var kommet til skade med ryggen, inden hun skulle kaste sig ud i aftenens paso doble.

Hun havde kæmpet forinden med en overbelastning, hun fik i forbindelse med dansen.

»Jeg har fået nogle vrid i ryggen, fordi jeg ikke er vant til at danse for at sige det mildt. Og det gør pokkers ondt,« fortæller Heidi Frederikke Rasmussen til B.T.

Heidi Frederikke Sigdal og Michael Olesen - PASO "It's my life" - Bon Jovi. Vild Med Dans 2022 på TV2. Vild med Dans program 2. Ti kendte udfordres på dansegulvet i studiet København, fredag den 16. september 2022.

Men det gik. Og det var et noget lettet par, der, trods rygsmerterne, gik videre til næste runde af TV 2's 'Vild med dans'.

Heidi Frederikke Rasmussen er normalt aktiv løber, men ifølge sin dansepartner, Michael Olesen, er det ikke nødvendigvis en fordel.

»Når vi løber og spiller fodbold, så trækker vi musklerne sammen. Så får man sådan nogle spændstige muskler. Når man danser skal man gerne have lange og smidige muskler,« fortæller Michael Olesen.

Han opfordrer dog Heidi Frederikke Sigdal til fortsat at løbe, hvis det gør hende glad.