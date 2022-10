Lyt til artiklen

»Vi vil så gerne have været videre, for vi fik knækket koden til min nervøsitet«

Sådan lyder det fra Heidi Frederikke Sigdal, der fredag sammen med sin dansepartner Michael Olesen måtte tage afsked med 'Vild med dans'.

Hun er dog alligevel taknemmelig for at have fået lov til at være med, selvom hun har haft sine udfordringer med at medvirke i programmet.

Først var det rygproblemer.

Heidi Frederikke Sigdal og Michael Olesen. Foto: Martin Sylvest Vis mere Heidi Frederikke Sigdal og Michael Olesen. Foto: Martin Sylvest

Sidenhen kom der en dundrende nervøsitet, hver gang det blev hendes tur til at svinge hofterne på TV 2s dansegulv.

»Jeg bliver fysisk dårlig af det,« forklarer hun.

Og nerverne blev formentlig ikke mindre af, at Heidi Frederikke Sigdal og Michael Olesen ofte endte i omdans.

Heidi Frederikke Sigdal har været på udebane i sin medvirken i 'Vild med dans, og det har været skræmmende for tv-værten.

Hun har nemlig en tendens til at blive nervøs, når hun kastes ud i noget, hun ikke er god til.

Det kom til udtryk, da hun fortalte, at hun til tider ønskede at bytte plads med Sarah Grünewald, så hun kunne stå i mere vante rammer, end på dansegulvet.

Men nu kan danseparret dog tage danseskoene af, slå benene op og drikke en øl med resten af holdet.

Der er nemlig midtvejsfest, fordi sæsonen er halvvejs færdig.

»Der hygger vi med hele holdet på kryds og tværs. Så kommer der en stor pølsevogn, og så er der linet øl op, så vi kan hygge, snakke og grine,« afslører Michael Olesen.

Det populære TV 2-program 'Vild med dans' kører i øjeblikket på sin 19. sæson.