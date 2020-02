En samlet gæld på 415.000, 30 kviklån og en mere end frustreret kæreste ved sin side.

Sådan var overskrifterne, da man mødte 48-årige Heidi og hendes kæreste Carsten i tirsdagens udgave af 'Luksusfælden'.

Som afsnittet udfoldede sig, forsvandt frustrationerne dog så småt, og der var en mere kærlig harmoni mellem dem.

Det resulterede også i, at Carsten viste sig fra sin barmhjertige side og indvilligede i at hjælpe Heidi med gælden.

Heidis overforbrug fik tårerne frem. Foto: NENT GROUP/Viaplay og TV3. Vis mere Heidis overforbrug fik tårerne frem. Foto: NENT GROUP/Viaplay og TV3.

Men Heidi fortæller til B.T., at hun i dag – efter eget ønske – klarer sig uden Carstens bidrag til gælden.

»Han hjalp mig med to af mine lån i 14 dage efterfølgende. Og så har han også hjulpet med nogle småting, såsom nye vinterdæk til bilen, men ellers har jeg kunnet klare det selv, og jeg har overholdt budgettet. Nu har jeg styr på det,« lyder det fra en glad og begejstret Heidi.

Heidi fortæller, at de i dag har det rigtig godt sammen. Carsten betaler fortsat til huset, som han også gjorde det i programmet. Omvendt står hun for maden til dem og deres søn.

Hun mener heller ikke, at det er hårdt for familien, eller at familien går glip af noget i hverdagen, når Carsten ikke bidrager til resten af hendes gæld.

Heidi præsenteres for sit overforbrug af eksperterne Mette Reissmann og Kenneth Hansen. Foto: NENT GROUP/Viaplay og TV3. Vis mere Heidi præsenteres for sit overforbrug af eksperterne Mette Reissmann og Kenneth Hansen. Foto: NENT GROUP/Viaplay og TV3.

»Det synes jeg ikke. Vi manglede heller ikke før noget i hverdagen, men eksperterne har jo lagt et budget, og så hænger det fint sammen for mig.«

Hun påpeger, at eftersom Carsten hjalp i begyndelsen, skylder hun nu færre penge, hvorfor det er muligt for hende at klare sig selv.

Der blev ellers – i bogstavelig forstand – talt med store ord i sæsonpremieren på 'Luksusfælden'.

Heidi havde store problemer med sin økonomi, hvor hun skyldte 21 kreditorer 415.000 kroner.

Samtidig fik hun at vide af Carsten, at hvis hun gennemførte flere lån, så måtte hun flytte på gaden eller finde et andet sted at bo.

Det viste sig senere, at hun havde taget 30 ekstra lån bagom Carsten.

Alligevel tilbød han at lægge 4.000 kroner oveni Heidis gæld hver måned, hvilket gjorde, at Heidi gik fra at være gældfri om syv til om fire år.

'Luksusfældens’ eksperter fik efterfølgende kreditorerne til at sænke de fire år til to og et halvt.

Carsten vælger at støtte sin bedre halvdel ved at bidrage til hendes gæld. Foto: NENT GROUP/Viaplay og TV3. Vis mere Carsten vælger at støtte sin bedre halvdel ved at bidrage til hendes gæld. Foto: NENT GROUP/Viaplay og TV3.

Heidi kan derfor snart se en ende på gældsproblemerne med sine kreditorer.

Hun spår, at hun om et til halvandet år ikke længere har en gæld hængende over hovedet på sig.

Selvom det går efter planen i dag, lægger Heidi ikke skjul på, hvordan det var at medvirke.

»Det var hårdt. Eksperterne går virkelig til én derinde. Det var jo hårdt psykisk, fordi der bliver åbnet op for mange ting, som hvordan jeg har optaget lån og holdt det hemmeligt.«

Nu ser hun lyst på fremtiden, hvor hun og Carsten så småt er ved at lægge fælles planer.

I afsnittet fortæller Heidi blandt andet, at hun ikke har holdt ferie og rejst i to år.

Men sidstnævnte vil ændre sig, når hun er fri fra sin gæld:

»Vi holder meget af at rejse, men det er sat på standby lige nu. Først har vi nogle ting med huset, som vi gerne vil have gjort færdige. Vi skal have ny terrasse og ny garage først.«