'50 procent rabat resten af livet.'

Sådan lyder det slagtilbud, som streamingtjenesten HBO Max kører i øjeblikket for at få folk til at oprette et abonnement.

Tilbuddet betyder, at mens eksisterende kunder skal betale den fulde pris på 79 kroner om måneden, så kan nye kunder slippe med at betale blot 39,50 kroner.

For nu i hvert fald.

For selvom de 50 procent rabat gælder »resten af livet«, så gælder prisen på 39,50 kroner nødvendigvis ikke for resten af livet.

HBO har nemlig lavet en lille notits i teksten, der står med småt i tilbuddet, og her står der følgende:

»Rabatten (...) gælder kun for den månedlige pris, som kan ændre sig løbende.«

Og det betyder ifølge Martin Salamon fra Forbrugerrådet Tænk, at HBO Max har sikret sig, at de i realiteten kan ændre prisen, som de vil, således at de nye kunder kan komme til at betale meget mere end de 39,50 kroner.

Vil du købe abonnement på HBO Max?

»Med tilbuddet forpligter HBO sig kun til, at de nye kunder skal betale halv pris resten af deres liv. De forpligter sig ikke til, at denne pris ligger på 39,50 kroner for evigt,« siger han.

Martin Salamon vurderer ikke umiddelbart, at streamingtjenesten har gjort noget galt ved kun at skrive betingelsen med småt.

»Man skal altid være lidt forsigtig med den slags, fordi det skal være tydeligt for kunden, hvad de får, så det nytter ikke noget, at man gemmer vigtige betingelser til det med småt, men i det her tilfælde, så fortæller overskriften på tilbuddet nok.«

»Men man kan da komme til at undre sig over, om HBO har planer om at hæve prisen, og hvad den reelle pris så bliver,« fortsætter han.

Martin Salamon påpeger, at han undrer sig mere over, at HBO med deres nye tilbud virker ligeglade med deres eksisterende kunder.

»Det må uomtvistelig være provokerende for deres eksisterende og loyale kunder, at de skal betale dobbelt så meget som de nye kunder,« siger han og fortsætter:

»Det er en lidt bizar måde at behandle sine faste kunder på. HBO gør ikke noget ulovligt, men det må lidt føles som en rød klud for ansigtet på kunderne.«

Hvis man tager et kig rundtomkring på sociale medier, er det da også tydeligt, at mange eksisterende HBO-kunder er utilfredse med, at de ikke får noget ud af streamingtjenestens nye tilbud.

'Mener også, at det er dårlig service, at vi trofaste kunder skal fortsætte med at betale 79 kroner pr. måned, hvor nye kunder kan nøjes med 39,50,' skriver en bruger på Facebook, mens flere følger trop.

Her er folk begyndt at råde hinanden til at opsige deres eksisterende abonnement og i stedet oprette et nyt med en anden mail-adresse.

B.T. har været i kontakt med HBO, som i et skriftligt svar udtaler følgende:

»Med HBO Max har vi lanceret en forbedret streamingplatform med meget mere og bedre indhold til en stærk reduceret pris for alle. Det er korrekt, at der for en kortere periode er et introduktionstilbud til nye kunder, hvor man kan spare 50 procent.«

»Vi har dog også et meget attraktivt tilbud til nuværende kunder. Tidligere skulle HBO Nordic-kunder betale 99 kroner om måneden. Nu er prisen med HBO Max reduceret til 79 kroner, og så har man tilmed muligheden for at benytte sig af et tilbud, hvor man kan købe adgang til et helt år for 599 kroner. Vi synes, at det er et meget attraktivt tilbud for alle – nye som gamle kunder.«

HBO afviser endvidere, at de har planer om at sætte prisen på abonnementet op, når de først har fået folk til at oprette et abonnement.