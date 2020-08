Som så meget andet blev Susanne Biers dramaserie 'The Undoing' med Nicole Kidman og Hugh Grant sat på hold, da coronapandemien ramte i marts.

Serien skulle have haft premiere på HBO i maj, men den nye officielle premieredato bliver nu 26. oktober på HBO Nordic, oplyser seriegiganten til B.T.

Samtidig offentliggør HBO en ny teaser for serien, som du kan se i playeren herover.

I 'The Undoing' følger vi den succesfulde psykolog Grace (Nicole Kidman), der får vendt op og ned på sit liv, da der sker et uventet dødsfald, og hendes mand (Hugh Grant) samtidig forsvinder.

Nicole Kidman, Hugh Grant og Sofie Gråbøl er blandt stjernerne i 'The Undoing'. Foto: DANNY MOLOSHOK Vis mere Nicole Kidman, Hugh Grant og Sofie Gråbøl er blandt stjernerne i 'The Undoing'. Foto: DANNY MOLOSHOK

Ud over stjernerne Nicole Kidman og Hugh Grant er danske Sofie Gråbøl på rollelisten som chefanklager Catherine Stamper, og med på holdet er også manuskriptforfatter David Kelly, der var manden bag HBO-succesen 'Big Little Lies' – ligeledes med Nicole Kidman i en af hovedrollerne.

Med 'The Undoing', der er baseret på bogen 'You Should Have Known' af Jean Hanff Korelitz, kaster Susanne Bier sig for anden gang ud i at instruere en stort anlagt international tv-serie.

I 2016 havde hun stor succes med den britiske serie 'Natportieren', som blev sendt på BBC og høstede flere internationale priser.

Heriblandt en Emmy til Susanne Bier for bedste instruktør i en miniserie.