Hvis du var med i en verdenskendt serie af film, ville du så se dem?

Svaret er umiddelbart nej, hvis man spørger nu 32-årige Rupert Grint, der spiller Ron Weasley i alle otte Harry Potter-filme.

Han stoppede med at se dem efter den tredje film udkom, fortæller han til mediet Variety.

»Jeg så de først tre til premieren. Men derefter stoppede jeg med at se dem,« siger han.

Men nu er han faktisk begyndt at genoverveje, om han skulle give filmserien en chance. For nogle måneder siden fik han nemlig datteren Wednesday.

Han delte for tre måneder siden et billede af hende på sin nyligt oprettede Instagram-profil.

Til Variety siger han, at han formentlig vil komme til at se filmene med hende. Eller han siger faktisk, at han nok er nødt til at se dem, nu når han har fået hende.

Sammen med Daniel Radcliffe, der spillede Harry Potter, og Emma Watson i rollen som Hermione Granger havde Rupert Grint en af de ledende roller i de otte film.