Det gik nogle gange heftigt for sig under optagelserne af de populære 'Harry Potter'-film.

I filmseriens nye 20-års-jubilæums-udsendelse, der kan ses på streamingtjenesten HBO Max, afslører et par af hovedpersonerne en episode, der kostede instruktør Mike Newell et par brækkede ribben.

Mike Newell, der især er kendt for at stå bag filmhittet 'Fire bryllupper og en begravelse', blev i 2005 hyret til at lave den fjerde 'Harry Potter'-film, 'Harry Potter og flammernes pokal'.

I filmen skal de unge troldmænd-elever dyste i en magisk trekamps-turnering

Oliver og James Phelps til premieren på den sidste 'Harry Potter'-film i 2011. Foto: DYLAN MARTINEZ

I en scene forsøger tvillingebrødrene Fred og George Weasley at snyde sig med i turneringen ved hjælp af en trylleformular, der skal gøre dem ældre, men det slår fejl, og de bliver så sure på hinanden, at de ender på gulvet i en slåskamp.

Mike Newell forklarer i jubilæums-udsendelsen, at James og Oliver Phelps, der spillede Fred og George Weasley, var lidt nervøse for scenen.

»Så sagde jeg, 'nej kom nu drenge, det er en kamp,« fortæller Mike Newell og beskriver, hvordan han kastede sig ned på gulvet og gik til angreb på James Phelps for at demonstrere, hvordan det skulle gøres.

»Jeg var jo dengang en småfed 60-årig mand. Jeg burde slet ikke have gjort det,« fortæller Mike Newell.

Den britiske instruktør Mike Newell. Foto: CARL COURT

»Jeg husker, at jeg tog fat i ham rundt om taljen og prøvede at slynge ham rundt,« fortæller han videre og afslører så, at tumleriet, som alle parter griner af i dag, endte med et par brækkede ribben.

Mike Newell måtte fortsætte arbejdet med smerter, men det var det hele værd, for det lettede stemningen under optagelserne, at han havde gjort sig til grin foran hele holdet, tilføjer han.

Jubilæums-udsendelsen, der har titlen 'Harry Potter 20th Anniversay: Return to Hogwarts', indeholder interviews med en lang række af stjernerne fra de syv film.

Det kommer blandt andet frem, at Emma Watson, der spillede Hermione Granger, havde et godt øje til Tom Felton, der spillede Draco Malfoy. De lavede dog aldrig noget 'romantisk', understreger de begge.

Her kan du også læse om Daniel Radcliffe, der spillede 'Harry Potter' og hans særlige forhold til sin 23 år ældre kollega.