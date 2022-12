Lyt til artiklen

For mange Harry Potter-fans har et såkaldt plot hul i den sidste film 'Harry Potter og Dødsregalierne – del 2' vakt undren i årevis.

Nu viser en slettet scene, hvad der egentlig er forklaringen på plothullet kort før filmens slutning, da Harry, Ron og Hermione kæmper mod Draco Malfoy (Tom Felton, red.) og hans to medstuderende fra Slytherin: Goyle (Josh Herdman) og Blaise (Louis Cordice) i Fornødenhedsrummet, der på engelsk hedder 'The room of Requirement'.

Plothullet tager sin begyndelse, da professor McGonagall (Maggie Smith, red.) beder Mr Filch, Hogwarts' vicevært, om at tage alle Slytherin-eleverne ned i skolens fangehuller i kældere, og hun forsøger på den måde at forhindre Slytherin-eleverne i at forråde Hogwarts og transformere sig til Voldemorts dødsædere – de såkaldte Death Eaters.

Alt dette sker efter Pansy Parkinson foreslår, at man skal overdrage Harry Potter til Voldemort. Det får McGonagall til sende eleverne i fangehullerne, mens resten af skolen jubler.

Nu kommer vi så til 'mysteriet'. For hvordan kan Draco, Goyle og Blaise kæmpe mod Harry, Ron og Hermione, når alle fra Slytherin er fanget i kælderen, når det sidste filmseerne ser er, at Goyle og Blaise er blandt eleverne der sendes i fangehullerne?

Det er her den slettede scene spiller ind, som du kan se her hos mediet LadBible.

Den viser nemlig, at Malfoy er nede i kælderen og får befriet Goyle og Blaise, så de i fællesskab kan kæmpe imod Harry Potter i 'Fornøddenhedsrummet'.

Hvis filmens instruktør David Yates havde inkluderet scenen i filmen, ville det ifølge LadBible give en bedre forklaring på tingene, og det ville have fået Tom Feltons skærmminutter op med nogle flere sekunder end kun de 31 minutter, som han medvirker i gennem de i alt otte film.