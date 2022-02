Søskendeduoen 2 Harmonies sang utroligt smukt, fik de at vide. Ja, faktisk meget smukkere end Lorenzo & Charlo, fortalte Kwamie Liv dem i fredagens udgave af 'X Factor'.

Alligevel valgte den debuterende dommer at sende 2 Harmonies, bestående af søstrene Jenny Nica og Jenny Rose Berces, ud af konkurrencen, lige inden de eftertragtede liveshows skal til at gå i gang.

»Jeg står med måske den sværeste beslutning af alle dem, jeg skal tage. Det er en mærkelig følelse at sende jer hjem, når I er så dygtige. Det er virkelig mærkeligt, men der er noget andet på spil, som jeg ikke kan sætte en finger på, som jeg bliver nødt til at følge,« fortalte hun med henvisning til brødrene Lorenzo & Charlo.

Og den beslutning undrer Jenny Nica Berces.

Jenny Nica og Jenny Rose Berces. Foto: Lasse Lagoni / TV 2

»Jeg synes, det er lidt mærkeligt først at sige, vi er de bedste, og så, at hun ikke vil have os med,« siger hun til B.T. og fortsætter:

»Det er ærgerligt og også lidt uheldigt, for de var jo sådan set blevet taget ud af programmet, og så kom de tilbage. Det var et sygt twist. Vi troede jo, vi skulle kæmpe mod Vera og Esther (gruppen Vest, som trak sig lige inden bootcamp, red.).«

Lorenzo & Charlo var oprindeligt en del af Martin Jensens hold, men blev fravalgt i den berygtede Six Chair Challenge. Men Kwamie Liv kunne ikke få dem ud af hovedet og bad sine meddommere om tilladelse til at tage dem tilbage og sætte dem på sit hold.

»Det er lidt unfair. De var jo blevet sendt ud, og så kommer de med og kommer endda længere end os. Men det er jo også et underholdningsprogram,« siger en ærgerlig Jenny Rose Berces.

Hvem ville du have taget med til liveshows?

Beslutningen kom dog ikke bag på de to søstre, afslører de. Inden kameraet blev tændt, og de skulle ind i den varme stol for at få at vide, om de var videre til liveshows, havde Kwamie Liv nemlig samlet sine grupper for at give dem en sidste peptalk.

Og her kunne 2 Harmonies tydeligt mærke kemien mellem dommeren og gruppen Lorenzo & Charlo bestående af Deniz og Malik Tanis.

»Hun kunne virkelig godt lide deres personlighed. Hun var ellevild med de drenge,« siger Jenny Rose Berces, inden hendes søster tilføjer:

»Jeg føler bare ikke, vi fik en chance for at vise, hvem vi er, fordi de har så store personligheder.«

Lorenzo og Charlo - med de borgerlige navne Deniz og Malik Tanis. Foto: Lasse Lagoni/TV 2

Selvom pigerne er ærgerlige, forstår de godt Kwamie Livs beslutning.

»'X Factor' er jo et udviklingsprogram, og hvis hun kan udvikle dem, så de overrasker os allesammen til første liveshow, kunne det være megafedt,« siger Jenny Rose Berces.

Sammen med sin søster hepper hun på en anden af Kwamie Livs deltagere, 18-årige Tina Mellemgaard. Men hun bærer ikke nag.

»Jeg synes, Lorenzo & Charlo er fucking grineren, og de er virkelig søde. Men synge er de ikke så gode til,« griner hun.