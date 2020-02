Mange småbørnsforældre har stiftet bekendtskab med Gurli Gris, stjernen i den animerede tv-serie, der vækker stor lykke hos de små.

Og engelske forældre er sikkert vant til at høre den lille gris' stemme i baggrunden.

Nu skal de dog til at vænne sig til en hel ny Gurli Gris. Det skriver engelske The Sun.

Tidligere var det kvinden Harley Bird, som lagde stemme til grisen i den røde kjole. Man kan se et billede af hende i tweetet herunder.

You think Brexit is big??

Staggering news today that the voice behind @peppapig is resigning.

I chatted to @Harley_Bird_09 recently, hence the selfie.

As many a parent and child will have heard, Harley has been voicing Peppa for the last 13 years https://t.co/MyCvCOxdNP pic.twitter.com/Xo7i6AngmG — Chris Ship (@chrisshipitv) January 31, 2020

Det er dog slut nu, fortæller hun.

Bird, som er fyldt 18 år, skal i gang med nye eventyr og lægger den lille tegnefilms-gris bag sig.

Det har dog været en tid, hun vil huske tilbage på med glæde.

»At blive Gurlis stemme som femårig var begyndelsen på en vidunderlig rejse, og jeg vil aldrig glemme min tid der,« fortalte Bird i det engelske program 'This Morning'.

Nu er det niårige Amelie Bea, som tager over.

Men sin nye rolle kommer Bea til at tjene gode penge, kan den engelske avis desuden afsløre.

Bird har nemlig tjent 8.700 kroner for hver time, hun har brugt på at lægge stemme til grisen.

En indtjening, hun altså må sige farvel til nu.