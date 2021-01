I 2000 blev Lisa Simpson den første kvindelige præsident i USA i afsnittet 'Bart to the future'. Onsdag blev Kamala Harris den første kvindelige vicepræsident i virkelighedens USA.

At de to kvinder begge skriver sig ind i Det Hvide Hus' – fiktive og virkelige – historie, er dog ikke det eneste, de har tilfælles. Fans bemærker nemlig en detalje, der får dem til at hævde, at 'The Simpsons' atter engang har forudset fremtiden.

Ved deres indsættelser lignede de to kvinder nemlig hinanden på en prik.

For godt nok er Lisa Simpsons gul, har uvirkeligt store øje og ja, er en tegnefilmskarakter, men sammenholder man billeder fra serien med billeder fra onsdagens indsættelse, kan man ikke undgå at bemærke ligheden.

Begge kvinder havde nemlig valgt at iføre sig lilla sæt med bukser og blazer samt store hvide perler om halsen.

Kamala Harris really is Lisa Simpson and I’m all for it pic.twitter.com/82yTgsu09o — the barefoot bandit (@Darth_Tsunami) January 20, 2021

Man ved jo efterhånden, at den type pudsige detaljer oftest sætter ild i internettet. Dette tilfælde er da heller ingen undtagelse.

»Jeg vælger at tro på, at vicepræsident Harris bevidst har valgt at klæde sig som Lisa Simpson, og jeg ønsker ikke at blive overbevist om andet,« skriver én eksempelvis.

Det sker efterhånden med jævne mellemrum, at fans ser ligheder mellem seriens fortælling og virkelighedens verden.

I november 1998 rullede et afsnit af 'The Simpsons' over skærmen, hvori det fremgik, at 21st Century Fox var en del af Disney. Den handel blev en realitet i 2017.

I 'The Simpsons Movie' fra 2007 var der en scene, hvor man så hundredvis af NSA-agenter side med hovedtelefoner på foran hver deres skærm, hvor de aflyttede amerikanernes telefonsamtaler.

Også den scene viste sig at være mere end blot fiktion, da whistlebloweren Edward Snowden seks år senere – i 2013 – lækkede fortrolige dokumenter, hvoraf det blandt andet fremgik, at NSA på ulovlig vis har overvåget folks telefonsamtaler.

Og nå ja, så forudså seriens skabere da også, at Donald Trump ville blive præsident.

I det afsnit, hvor Lisa Simpsons er iført den lilla dragt, fremgår det nemlig, at hun overtager tjansen i Det Hvide Hus fra netop Donald Trump.

Det lyder desuden, at der ligger et stort arbejde foran hende, fordi der skal ryddes op efter præsident Trump.