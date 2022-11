Lyt til artiklen

I 2019 trådte Palle Enggard Top ind foran løverne i DR-programmet 'Løvens Hule'.

Her imponerede han daværende løve Jan Lehrmann i sådan en grad, at han købte 20 procent af Palle Enggaard Tops virksomhed, Kabeltromlen ApS.

Men nu er de to parter gået fra hinanden i det, som virksomhedsejeren kalder for en lykkelig skilsmisse.

»Vi har haft et super fantastisk samarbejde, og jeg vil ikke have været de her fire år foruden. Men Jan og jeg er også blevet enige om, at vi er nået til et punkt, hvor de har leveret det, de kan – og hvor de ikke kan komme med mere,« siger Palle Enggard Top til Finans.

Det har da også været et ganske frugtbart samarbejde, da toplinjen på fire år er femdoblet.

Ingen af de to parter har haft lyst til at fortælle Finans, hvad Palle Enggard Top har måtte betale Jan Lehrmann for at købe de tyve procent tilbage, som han i sin tid solgte i 'Løvens Hule' for 600.000 kroner.

Jan Lehrmann bliver ikke en del af 'Løvens Hule' næste gang.

Også Mia Wagner er fortid i programmet, når den nye sæson ruller henover skærmen i starten af 2023.

I stedet bliver det Louise Herping, som blandt andet er medstiftet af CLIO, og Anne Stampe, der blandt andet har stiftet virksomheden Nordic Female Founders sammen med Mia Wagner, der skal vurdere de håbefulde iværksættere.