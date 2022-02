Under sin ministerperiode i 2014 og 2015 opdagede Martin Lidegaard et »hul« i selvstyreloven. Et hul, der ikke bare kunne skabe problemer i forholdet mellem Danmark og Grønland. Men i forholdet til resten af verden.

Den radikale udenrigsordfører og tidligere udenrigs- og klimaminister syntes, at det potentielle drama var så vildt, at han straks så det for sig blive udspillet på det store lærred.

Så han kontaktede tv-kok og manuskriptforfatter Adam Price.

Den garvede tv-mand var enig i, at opdagelsen gav potentiale til en politisk thriller. Men i tre år skete der ingenting.

Simon Bennebjerg, Adam Price, Sidse Babett Knudsen og Birgitte Hjort Sørensen under pressemøde på 'Borgen - Riget, magten og æren'. Foto: Philip Davali Vis mere Simon Bennebjerg, Adam Price, Sidse Babett Knudsen og Birgitte Hjort Sørensen under pressemøde på 'Borgen - Riget, magten og æren'. Foto: Philip Davali

»Stor var derfor min overraskelse – og glæde – da Adam for to år siden spurgte, om jeg ville være OK med, at vores oprindelige plot i stedet blev overført til en ny sæson af 'Borgen'. Om jeg var OK? YES, sir!,« skriver Martin Lidegaard på Facebook.

Og søndag kunne han så se sig selv nævnt i rulleteksterne efter sæsonpremieren på 'Borgen':

'Efter idé af Adam Price og Martin Lidegaard'.

I fjerde sæson af DR-dramaet er der blevet fundet olie i Grønland. Massive mængder olie.

Men grundet de mangler i selvstyreloven, som Martin Lidegaard altså bemærkede i sin ministerperiode, er det ikke givet, hvad der skal ske med de 2.000 milliarder, som olien vil indbringe. Hvilket kaster tidligere statsminister og nuværende udenrigsminister Birgitte Nyborg – spillet af Sidse Babett Knudsen – ud i en kompliceret politisk situation, hvor hele verden vil have fingrene i Grønlands sorte guld.

Martin Lidegaard, udenrigsordfører og tidligere udenrigs- og klimaminister for Radikale Venstre. Foto: Mathias Svold Vis mere Martin Lidegaard, udenrigsordfører og tidligere udenrigs- og klimaminister for Radikale Venstre. Foto: Mathias Svold

Til Heartbeats fortæller Martin Lidegaard, at han som folketingsmedlem for Radikale naturligvis ikke har været med til at skrive manuskriptet. Men han har været tilknyttet som konsulent, læst manuskripterne igennem og kvitteret med rettelser, når noget virkede urealistisk i forhold til virkeligheden.

Og så har han haft lange snakke med Sidse Babett Knudsen for at sætte hende ind i, hvordan arbejdsdagen ser ud for en udenrigsminister.

En sand ære for en 'Borgen'-fan som ham.

»Hvis man elsker politik, og det gør jeg jo, er det nemt at elske ‘Borgen’. Den handler jo om politik, og hvorfor politik er så svært. Jeg oplevede, at den serie gjorde afstanden mellem folkevalgte og folket lidt mindre, fordi den gav indblik i, hvor svært det rent faktisk er at forsøge at træffe de rigtige beslutninger,« siger Martin Lidegaard til Heartbeats.

Sidse Babett Knudsen er tilbage som Birgitte Nyborg, hvor hun i den nye sæson er udenrigsminister. Foto: DR Vis mere Sidse Babett Knudsen er tilbage som Birgitte Nyborg, hvor hun i den nye sæson er udenrigsminister. Foto: DR

I to år har Martin Lidegaard ikke måttet sige et ord om sit samarbejde. Ikke engang hans folketingsgruppe har vidst, at han var med til at lave 'Borgen'.

Og selvom han ikke har fået lov at se sæsonen på forhånd, ved han som en af de få, hvordan den ender.

»Jeg har underskrevet tavshedsklausuler. Jeg har intet måtte sige. Det er næsten som at sidde i regeringens sikkerhedsudvalg,« siger den radikale næstformand med et glimt i øjet til Heartbeats.