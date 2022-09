Lyt til artiklen

Har du også febrilsk opdateret DRs hjemmeside hele dagen i håb om, at sæsonens fjerde afsnit snart ville blive offentliggjort?

Så hold bare en pause. Det kommer nemlig ikke før i næste uge.

Efter dronning Elizabeths død er sendeplanen for hele sæsonen nemlig blevet rykket en uge.

Da den britiske monark torsdag blev erklæret død knap en halv time inden, at ugens afsnit af 'Gift ved første blik' skulle have været sendt, valgte DR nemlig at rydde sendefladen for at give danskerne seneste nyt om dronningens død.

Nogle fik dog mulighed for at se afsnittet alligevel.

På dette tidspunkt var tredje afsnit – hvor sæsonens femte og sidste par, Benny og Tanja, introduceres – nemlig allerede lagt på dr.dk. Og her ligger det endnu.

Men for at de, der udelukkende ser 'Gift ved første blik' i fjernsynet, ikke går glip af noget, sender man dette tredje afsnit på DR1 denne torsdag.

Og for at de to platforme igen kan følges ad, har man valgt ikke at lægge et nyt afsnit på dr.dk.

Således kan man først se fjerde afsnit næste torsdag 22. september, hvor det også sendes i fjernsynet.