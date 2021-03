Lucca! Solveig! Nikoline Steen Kristensen!

Som den eneste af Oh Lands unge deltagere i årets udgave af 'X Factor' har 17-årige Nikoline Steen Kristensen valgt at bruge hele sit navn, når vært Lise Rønne præsenterer hende på scenen.

Og det er der en særlig praktisk grund til, forklarer hun.

»Det er, fordi der er en rapper, der hedder Nikoline. Hvis man søger på 'Nikoline', er det hende, der kommer frem, så vi måtte finde på noget andet. Nanna (Oh Land, red.) sendte en dag en masse videoer, hvor hun sagde forskellige navne højt for at høre, hvad der lød bedst, og så blev det hele mit navn.«

Nikoline Steen Kristensen. Foto: Emil Helms Vis mere Nikoline Steen Kristensen. Foto: Emil Helms

Nikoline Steen Kristensen tilføjer, at hun også kunne have kaldt sig 'Niko', men hun havde generelt svært ved at finde på et godt kunstnernavn, og så endte hun med 'bare' at tage sit fulde navn.

»Og det er så cool. Jeg er meget tilfreds med Nikoline Steen Kristensen,« fortæller hun med et grin.

Den anden Nikoline, som Nikoline Steen Kristensen kunne være blevet forvekslet med, er som nævnt rapper og kendt for sine kontroversielle sange som 'Sut min klit' og 'Gourmet'. Sidstnævnte fik en del opmærksomhed, da den tilhørende musikvideo indeholdt nøgenhed og explicit sex og lå på en hjemmeside, der delte navn med kulturminister Joy Mogensen.

Nikoline Steen Kristensen, der er en af bookmakernes favoritter til at vinde 'X Factor', har selv endnu til gode at provokere på landsdækkende tv, og derudover rapper hun ikke, griner hun.

Rapperen Nikoline. Foto: Celina Dahl Vis mere Rapperen Nikoline. Foto: Celina Dahl

»Jeg kan godt rappe lidt, men tvivler på, at jeg kommer til at gøre det i 'X Factor'.«

Nikoline Steen Kristensen kommer fra den lille vestjyske by Sørvad, hvor hun ud over at gå i gymnasiet arbejder i den lokale Dagli'Brugsen. Måske det kunne inspirere til et kunstnernavn?

Hun har derudover afsløret i 'X Factor', at hun er glad for Daim-chokolade, at hun godt kan lide at danse, og så har Thomas Blachman kaldt hende en ung udgave af den folkekære skuespiller Daimi.

